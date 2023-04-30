https://sputnikarabic.ae/20230430/وزراء-خارجية-الأردن-وسوريا-ومصر-والسعودية-والعراق-يجتمعون-غدا-في-الأردن-بشأن-سوريا-1076476829.html

وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون غدا في الأردن بشأن سوريا

وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون غدا في الأردن بشأن سوريا

يستضيف الأردن غدا، اجتماعا لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T07:57+0000

2023-04-30T07:57+0000

2023-04-30T07:57+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg

وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأحد إن "الأردن يستضيف غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".وأضاف أن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-الاجتماع-الوزاري-الرباعي-حول-سوريا-قد-يعقد-في-أوائل-مايو-1076440254.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم