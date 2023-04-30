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https://sputnikarabic.ae/20230430/وزراء-خارجية-الأردن-وسوريا-ومصر-والسعودية-والعراق-يجتمعون-غدا-في-الأردن-بشأن-سوريا-1076476829.html
وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون غدا في الأردن بشأن سوريا
وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون غدا في الأردن بشأن سوريا
يستضيف الأردن غدا، اجتماعا لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T07:57+0000
2023-04-30T07:57+0000
العالم
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وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأحد إن "الأردن يستضيف غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".وأضاف أن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-الاجتماع-الوزاري-الرباعي-حول-سوريا-قد-يعقد-في-أوائل-مايو-1076440254.html
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العالم
العالم

وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون غدا في الأردن بشأن سوريا

07:57 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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يستضيف الأردن غدا، اجتماعا لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأحد إن "الأردن يستضيف غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
28 أبريل, 20:14 GMT
وأضاف أن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
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