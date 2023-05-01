https://sputnikarabic.ae/20230501/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتدمير-الصناعات-الوطنية-لتحويل-اليمن-إلى-سوق-استهلاكية-1076522392.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتدمير الصناعات الوطنية لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتدمير الصناعات الوطنية لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية
شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية مهدي المشاط، اليوم الاثنين، على التمسك في المفاوضات بين الجماعة والسعودية التي... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T13:52+0000
2023-05-01T13:52+0000
2023-05-01T13:52+0000
العالم العربي
انتقادات
قوات التحالف العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المشاط، في رسالة تهنئة لعمال اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "حرصت دول العدوان [يقصد التحالف العربي] بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها".وتابع: "نؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقكم ولن نسمح للأعداء بتجاهل استحقاقاتكم وسنعمل جاهدين على استعادتها منهم".وأكد المشاط "الحرص في كل المفاوضات على جعل صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ضمن الأولويات"، مضيفاً: "لن نتنازل عن هذه المطالب المشروعة لشعبنا".وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى، عن ثقته في أن عمال اليمن "سيحققون انتصارات باهرة في معركة البناء والزراعة والاكتفاء الذاتي على غرار ما حققته الصناعات العسكرية"، على حد قوله.وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت الخارجية السعودية، أن "فريقها عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة بشأن الوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مضيفةً أنه "نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".سبق ذلك بيوم، إعلان جماعة "أنصار الله"، انتهاء أعمال التفاوض مع الوفد السعودي في صنعاء بعد نقاشات وصفتها بـ"الجدية والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".
https://sputnikarabic.ae/20230430/مجلس-الأمن-يدعو-جميع-الأطراف-في-اليمن-لمواصلة-الحوار-والانخراط-في-عملية-السلام-1076500988.html
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العالم العربي, انتقادات, قوات التحالف العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, انتقادات, قوات التحالف العربي, الحرب على اليمن
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتدمير الصناعات الوطنية لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية
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شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية مهدي المشاط، اليوم الاثنين، على التمسك في المفاوضات بين الجماعة والسعودية التي تقود التحالف العربي، بدفع رواتب الموظفين الحكوميين.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المشاط، في رسالة تهنئة لعمال اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "حرصت دول العدوان [يقصد التحالف العربي] بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها".
وأضاف: "دول العدوان قطعت مرتبات موظفي الدولة بعد أن دمرت مئات المصانع وسقط آلاف العمال قتلى وهم يؤدون واجبهم المقدس".
وتابع: "نؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقكم ولن نسمح للأعداء بتجاهل استحقاقاتكم وسنعمل جاهدين على استعادتها منهم".
وأكد المشاط "الحرص في كل المفاوضات على جعل صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ضمن الأولويات"، مضيفاً: "لن نتنازل عن هذه المطالب المشروعة لشعبنا".
وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى، عن ثقته في أن عمال اليمن "سيحققون انتصارات باهرة في معركة البناء والزراعة والاكتفاء الذاتي على غرار ما حققته الصناعات العسكرية"، على حد قوله.
يأتي موقف رئيس المجلس السياسي الأعلى في وقت يتوقع استئناف المفاوضات التي أجراها وفد سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، مع قيادات جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عقب وصوله المدينة في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي، في زيارة استمرت 6 أيام، بحثت بحضور وفد عُماني، الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.
وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت الخارجية السعودية، أن "فريقها عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة بشأن الوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مضيفةً أنه "نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".
سبق ذلك بيوم، إعلان جماعة "أنصار الله"، انتهاء أعمال التفاوض مع الوفد السعودي في صنعاء بعد نقاشات وصفتها بـ"الجدية والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".