https://sputnikarabic.ae/20230430/مجلس-الأمن-يدعو-جميع-الأطراف-في-اليمن-لمواصلة-الحوار-والانخراط-في-عملية-السلام-1076500988.html

مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن لمواصلة الحوار والانخراط في عملية السلام

مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن لمواصلة الحوار والانخراط في عملية السلام

رحب مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأحد، "بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن"، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T20:53+0000

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وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، إن "المحادثات السعودية العمانية الأخيرة تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية-يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفق البيان.وأشاد المجلس، بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من السعودية وسلطنة عُمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء ولقائهما بـ"أنصار الله"، مشددا على "دعمه المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف".وكان وفد سعودي زار صنعاء، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، أجرى خلالها محادثات مع قيادة "أنصار الله" بحضور وفد عُماني، بشأن الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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https://sputnikarabic.ae/20230419/مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-الصين-إلى-تهيئة-الأجواء-لإنجاح-جهود-السلام-في-اليمن-1076069190.html

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