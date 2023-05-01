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https://sputnikarabic.ae/20230501/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لم-تخطط-بعد-لعقد-اجتماع-أو-اتصال-بين-بلينكن-ولافروف-1076537847.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تخطط بعد لعقد اجتماع أو اتصال بين بلينكن ولافروف
الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تخطط بعد لعقد اجتماع أو اتصال بين بلينكن ولافروف
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة لعقد اجتماعات أو أنواع أخرى من الاتصالات بين وزير الخارجية... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T19:35+0000
2023-05-01T19:35+0000
العالم
وزير الخارجية الأمريكي
مكتب اتصال
سيرغي لافروف
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وقال باتيل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين "ليست لدينا نية للقاء وزير الخارجية لافروف أو الاتصال به".كما أشار باتيل، إلى أنه خلال محادثته الأخيرة مع لافروف قبل شهر، كان بلينكن واضحا بشأن الحاجة إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين "بشكل غير قانوني"، بمن فيهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس وأدين بالتجسس بول. ويلان.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدثا لفترة وجيزة.وقالت: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت" والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-بلينكن-طلب-في-نيودلهي-التواصل-مع-لافروف-1074221926.html
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العالم, وزير الخارجية الأمريكي, مكتب اتصال, سيرغي لافروف
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, مكتب اتصال, سيرغي لافروف

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تخطط بعد لعقد اجتماع أو اتصال بين بلينكن ولافروف

19:35 GMT 01.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة لعقد اجتماعات أو أنواع أخرى من الاتصالات بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال باتيل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين "ليست لدينا نية للقاء وزير الخارجية لافروف أو الاتصال به".
كما أشار باتيل، إلى أنه خلال محادثته الأخيرة مع لافروف قبل شهر، كان بلينكن واضحا بشأن الحاجة إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين "بشكل غير قانوني"، بمن فيهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس وأدين بالتجسس بول. ويلان.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدثا لفترة وجيزة.
وقالت: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
الخارجية الروسية: بلينكن طلب في نيودلهي التواصل مع لافروف
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وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت" والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.
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