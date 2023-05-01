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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-دونيتسك-1076508131.html
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية في غصون... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T08:47+0000
2023-05-01T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 9:35 (بتوقيت موسكو) باتجاه منطقتى إليزافيتوفكا ولاغوداتنوي تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم. وفي الساعة 9:55 منطقة كراسنوغوروفكا ومنطقة ألكساندروفكا، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم.بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد القوات التابعة لكييف بمدافع ألمانية ذاتية الدفع من طراز "بي. زي. إتش. 2000"، ومدافع "كاي كراب" البولندية ذاتية الدفع، ومدافع "سيزار" الفرنسية الذاتية الدفع، والتي تستخدم قذائف من العيار نفسه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230501/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1076502798.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك

08:47 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية في غصون 40 دقيقة،استهدفت مناطق في دونيتسك بقذائف من عيار 155ملم .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 9:35 (بتوقيت موسكو) باتجاه منطقتى إليزافيتوفكا ولاغوداتنوي تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم. وفي الساعة 9:55 منطقة كراسنوغوروفكا ومنطقة ألكساندروفكا، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم.

وأشار البيانإلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 10:00 ست قذائف من عيار 155 ملم على أوزريانوفكا، وفي الساعة 10:15 ست قذائف من عيار 155 ملم على مقاطعتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.

انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
04:30 GMT

ومن المعروف أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "إم777" البعيدة المدى من عيار 155 ملم، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف، في قصف مدن داخل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد القوات التابعة لكييف بمدافع ألمانية ذاتية الدفع من طراز "بي. زي. إتش. 2000"، ومدافع "كاي كراب" البولندية ذاتية الدفع، ومدافع "سيزار" الفرنسية الذاتية الدفع، والتي تستخدم قذائف من العيار نفسه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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