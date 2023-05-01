https://sputnikarabic.ae/20230501/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1076502798.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T04:30+0000
2023-05-01T04:30+0000
2023-05-01T03:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات
كييف
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbbe9f1c93c007d62d846106a16bd6ad.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أبلغ سكان مدينة كييف وضواحيها عن انفجارات.يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار ولا تزال تعمل، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb985e717ebdc9e07febb61b4d1aee4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفجارات, كييف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, العالم
انفجارات, كييف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, العالم
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
، كما أبلغ سكان مدينة كييف وضواحيها عن انفجارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار ولا تزال تعمل، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية
منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية
، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.