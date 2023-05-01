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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1076502798.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T04:30+0000
2023-05-01T03:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات
كييف
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أبلغ سكان مدينة كييف وضواحيها عن انفجارات.يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار ولا تزال تعمل، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
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انفجارات, كييف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, العالم
انفجارات, كييف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, العالم

إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

04:30 GMT 01.05.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أبلغ سكان مدينة كييف وضواحيها عن انفجارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار ولا تزال تعمل، للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد
أمس, 23:48 GMT
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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