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باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد
باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد
فاز سانتياغو بينيا، مرشح حزب "كولورادو" المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، في باراغواي، وذلك عقب نتائج فرز 55.16 بالمئة من أصوات المقترعين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T01:14+0000
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بوينس- آيريس - سبوتنيك. ويعني ذلك ضمان استمرار هيمنة حزب "كولورادو"، الذي يحكم البلاد منذ 1947 بلا انقطاع تقريبا.وصوت لصالح سانتياغو بينيا وهو اقتصادي يبلغ 44 عاماً ووزير مال سابق، 44.87 بالمئة من أصوات المقترعين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على 27.89 بالمئة من الأصوات.وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.ويحق لحوالي 4.8 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة المشاركة في الانتخابات التي ستقرر أيضا الهيئة التشريعية المقبلة وتختار 17 حاكما.
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باراغواي, أخبار باراغواي, العالم
باراغواي, أخبار باراغواي, العالم

باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد

01:14 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTEسانتياغو بينيا المرشح الرئاسي لباراغواي عن حزب كولورادو، الاثنين، 1 مايو 2023
سانتياغو بينيا المرشح الرئاسي لباراغواي عن حزب كولورادو، الاثنين، 1 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTE
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فاز سانتياغو بينيا، مرشح حزب "كولورادو" المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، في باراغواي، وذلك عقب نتائج فرز 55.16 بالمئة من أصوات المقترعين.
بوينس- آيريس - سبوتنيك. ويعني ذلك ضمان استمرار هيمنة حزب "كولورادو"، الذي يحكم البلاد منذ 1947 بلا انقطاع تقريبا.
وصوت لصالح سانتياغو بينيا وهو اقتصادي يبلغ 44 عاماً ووزير مال سابق، 44.87 بالمئة من أصوات المقترعين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على 27.89 بالمئة من الأصوات.
وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.
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ويحق لحوالي 4.8 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة المشاركة في الانتخابات التي ستقرر أيضا الهيئة التشريعية المقبلة وتختار 17 حاكما.
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