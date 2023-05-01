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https://sputnikarabic.ae/20230501/تفجير-عبوة-ناسفة-على-خط-السكة-الحديدية-في-روسيا-فيديو-1076511332.html
تفجير عبوة ناسفة على خط السكة الحديدية في روسيا... فيديو
تفجير عبوة ناسفة على خط السكة الحديدية في روسيا... فيديو
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن القاطرة خرجت عن مسارها في منطقة بريانسك بسبب عبوة ناسفة انفجرت على القضبان. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:04+0000
2023-05-01T10:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكتب رئيس المقاطعة على تلغرام، "في منطقة أونيشسكي، على بعد 136 كيلومترًا من سكة حديد بريانسك، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما أدى إلى خروج قاطرة قطار عن مسارها. ولم تقع إصابات".وأفادت السكك الحديدية الروسية، أن سبع قاطرات خرجت عن مسارها. تم تعليق حركة المرور في هذا الجزء من السكة الحديد، ومن الممكن حدوث تأخير في قطارات الركاب.وقال حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو على تلغرام "في الساعة 00:01 يوم 1 مايو/آيار، تم تفجير عمود لخط الكهرباء في أراضي منطقة سوسانينسكي، وتم العثور على جسم غير معروف، يفترض أنه عبوة ناسفة في موقع آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-دونيتسك-1076501448.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

تفجير عبوة ناسفة على خط السكة الحديدية في روسيا... فيديو

10:04 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 01.05.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / قطارات روسيا
قطارات روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev /
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قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن القاطرة خرجت عن مسارها في منطقة بريانسك بسبب عبوة ناسفة انفجرت على القضبان.
وكتب رئيس المقاطعة على تلغرام، "في منطقة أونيشسكي، على بعد 136 كيلومترًا من سكة حديد بريانسك، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما أدى إلى خروج قاطرة قطار عن مسارها. ولم تقع إصابات".
وأفادت السكك الحديدية الروسية، أن سبع قاطرات خرجت عن مسارها. تم تعليق حركة المرور في هذا الجزء من السكة الحديد، ومن الممكن حدوث تأخير في قطارات الركاب.
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وقال حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو على تلغرام "في الساعة 00:01 يوم 1 مايو/آيار، تم تفجير عمود لخط الكهرباء في أراضي منطقة سوسانينسكي، وتم العثور على جسم غير معروف، يفترض أنه عبوة ناسفة في موقع آخر".
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