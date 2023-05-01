https://sputnikarabic.ae/20230501/جيه-بي-مورغان-يحاول-إنقاذ-بنك-فيرست-ريبابليك-بعد-استحواذه-عليه-1076517029.html
"جيه بي مورغان" يحاول إنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" بعد استحواذه عليه
"جيه بي مورغان" يحاول إنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" بعد استحواذه عليه
قالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، اليوم الإثنين، إن المنظمين سيطروا على بنك فيرست ريبابليك، وهو ثالث بنك أميركي كبير ينهار خلال شهرين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:45+0000
2023-05-01T12:45+0000
2023-05-01T12:45+0000
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وتم إغلاق بنك "فيرست ريبابليك" ،اليوم الإثنين، من قبل وزارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار، التي عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع كمسؤول إداري لها.وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية في بيانها: "لحماية المودعين، تدخل مؤسسة التأمين الودائع الفدرالية في اتفاقية شراء وقبول مع بنك جيه بي مورغان، لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك "فيرست ريبابليك".وأشار تقرير مركز البيانات الدولي، إلى أنه اعتبارا من 13 أبريل/ نيسان، كان لدى بنك "فيرست ريبابليك" أصول يبلغ مجموعها 229.1 مليار دولار وودائع بقيمة 103.9 مليار دولار. وبموجب شروط الاستحواذ، سيتم إعادة فتح 84 فرعا ل فيرست ريبابليك في ثماني ولايات كفروع لبنك "جي بي مورغان".وبذلك، يكون ثالث مصرف تجاري أمريكي قد انهار في غضون أقل من شهرين اثنين، بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وبنك سيغنيتشر، سبقهما مصرف مرتبط بالتعاملات المشفرة (غير تجاري).
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"جيه بي مورغان" يحاول إنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" بعد استحواذه عليه
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قالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، اليوم الإثنين، إن المنظمين سيطروا على بنك فيرست ريبابليك، وهو ثالث بنك أميركي كبير ينهار خلال شهرين.
وتم إغلاق بنك "فيرست ريبابليك" ،اليوم الإثنين، من قبل وزارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار، التي عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع كمسؤول إداري لها.
وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية في بيانها: "لحماية المودعين، تدخل مؤسسة التأمين الودائع الفدرالية في اتفاقية شراء وقبول مع بنك جيه بي مورغان، لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك "فيرست ريبابليك".
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا إن جي بي مورغان سيحمي "جميع الودائع بما في ذلك تلك غير المضمونة وأغلبية الأصول". اشترى جي بي مورغان تشيس ودائع وأصول "فيرست ريبابليك".
وأشار تقرير مركز البيانات الدولي، إلى أنه اعتبارا من 13 أبريل/ نيسان، كان لدى بنك "فيرست ريبابليك" أصول يبلغ مجموعها 229.1 مليار دولار وودائع بقيمة 103.9 مليار دولار. وبموجب شروط الاستحواذ، سيتم إعادة فتح 84 فرعا ل فيرست ريبابليك في ثماني ولايات كفروع لبنك "جي بي مورغان".
وبذلك، يكون ثالث مصرف تجاري أمريكي قد انهار في غضون أقل من شهرين اثنين، بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وبنك سيغنيتشر، سبقهما مصرف مرتبط بالتعاملات المشفرة (غير تجاري).