https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1076502359.html
صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T02:19+0000
2023-05-01T02:19+0000
2023-05-01T01:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
خاركوف
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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وانطلقت الصفارات في مقاطعات، نيكولاييف، أوديسا، خاركوف، سومي، بولتافا، ودنيبروبيتروفسك.وتشير الخارطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في هذه المقاطعات بعد الساعة 3.00 بتوقيت موسكو.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076443386.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, روسيا, جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, روسيا, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.
وانطلقت الصفارات في مقاطعات، نيكولاييف، أوديسا، خاركوف، سومي، بولتافا،
ودنيبروبيتروفسك.
وتشير الخارطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار
في هذه المقاطعات بعد الساعة 3.00 بتوقيت موسكو.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.