https://sputnikarabic.ae/20230423/صفارات-الإنذار-تدوي-في-5-مقاطعات-أوكرانية-1076208609.html
صفارات الإنذار تدوي في 5 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 5 مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T22:19+0000
2023-04-23T22:19+0000
2023-04-23T22:45+0000
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
خاركوف
العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وبحسب بيانات الغارات الجوية، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق: دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، بولتافا، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230421/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076177601.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صفارات الإنذار تدوي في 5 مقاطعات أوكرانية
22:19 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد.
وبحسب بيانات الغارات الجوية، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية
كانت سارية المفعول في مناطق: دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، بولتافا، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا
.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.