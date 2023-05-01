https://sputnikarabic.ae/20230501/طهران-الخليج-الفارسي-جزء-من-الهوية-التاريخية-والثقافية-المشتركة-في-المنطقة-1076516691.html

طهران: "الخليج الفارسي" جزء من الهوية التاريخية والثقافية المشتركة في المنطقة

طهران: "الخليج الفارسي" جزء من الهوية التاريخية والثقافية المشتركة في المنطقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "الخليج الفارسي" ( الخليج العربي) جزء من الهوية التاريخيه والثقافية في المنطقة، موضحا أن طهران تعتبر تعزيز... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T12:32+0000

2023-05-01T12:32+0000

2023-05-01T13:27+0000

العالم

الخليج الفارسي

إيران

استقرار المنطقة

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وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "الخليج الفارسي هو جزء من الهوية التاريخية والثقافية المشتركة لهذه المنطقة، وتعتبرالجمهورية الإسلامية الايرانية أنّ تعزيز العلاقات على أساس سياسة الجوار مع دول الخليج الفارسي هو العامل الأكثر أهمية في تحقيق الأمن المشترك وهو ما تؤكد عليه دائماً."الأزمة اللبنانيةوقال كنعاني "بناء على هذه الأجواء كان لا بد لوزير الخارجية الإيراني من زيارة السلطات اللبنانية وإجراء مباحثات قيّمة معها. وكما نعلم أن المشهد السياسي اللبناني يشهد مأزقاً سياسياً معقّداً وان انتخاب رئيس الجمهورية يمكن أن يساعد في حل وانهاء هذا المأزق".وبشأن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إيران ولبنان، أشار كنعاني إلى إنه من أولويات إيران المساعدة في حل مشاكل لبنان الاقتصادية وأنه من الممكن تعزيز العلاقات الاقتصادية في حال تشكلت الإرادة السياسية لذلك في لبنان" .زيارة الرئيس العراقي لإيرانتطرق المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى زيارة الرئيس العراقي لإيران وقال: "زيارة الرئيس العراقي تأتي في إطار استمرار المشاورات الرفيعة المستوى بين البلدين في قضايا مختلفة في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية." وفي إشارة إلى أن هناك قضايا محددة بين إيران والعراق كقضية المياه والحق في استخدامه، اعتبر كنعاني هذه القضية أحد الموضوعات المهمة في المحادثات الإيرانية -العراقية المشتركة ويتم تناولها بأفضل الطرق لتوفير المصالح المشتركة سواء في الأطر الثنائية ( إيران- العراق) أو الإقليمية ( إيران-العراق-تركيا-سوريا).واستطرد حديثه في سياق العلاقات الإيرانية -السورية مؤكدا على وجود تعاون استراتيجي وناجح بين البلدين و خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.وفي إشارة إلى دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار، أعرب كنعاني عن استعداد إيران بأن تكون إلى جانب سوريا في جميع المجالات والظروف كما كانت بالسابق إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب .

https://sputnikarabic.ae/20230430/عبد-اللهيان-الخليج-جزء-أساسي-من-هوية-إيران-والمنطقة-1076488612.html

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