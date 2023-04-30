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https://sputnikarabic.ae/20230430/عبد-اللهيان-الخليج-جزء-أساسي-من-هوية-إيران-والمنطقة-1076488612.html
عبد اللهيان: الخليج جزء أساسي من هوية إيران والمنطقة
عبد اللهيان: الخليج جزء أساسي من هوية إيران والمنطقة
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن الخليج جزء أساسي من هوية إيران والمنطقة. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:05+0000
2023-04-30T15:25+0000
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ونشر عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن منطقة الخليج تشكل جزءا أساسيا من الهوية المشتركة التي لا يمكن إنكارها بين إيران والمنطقة ككل.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "منطقة الخليج تعد مصدرا طبيعيا وزاخرا بالمصالح لسكانها المجاورين بها أو الدول المشاطئة عليه، مناديا بالانتفاع الأفضل من مصالح الخليج وذلك من خلال التقارب والمشاركة الجماعية بين تلك الدول المشاطئة للخليج".وأنهى حسين أمير عبد اللهيان تغريدته المرفقة بخريطة موسعة لمنطقة الخليج، قائلا: "عيد وطني خليجي سعيد".ويذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث" المتنازع عليها بين إيران والإمارات، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".ودعا المجلس، "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن.وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار الخليج , العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار الخليج , العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

عبد اللهيان: الخليج جزء أساسي من هوية إيران والمنطقة

15:05 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 15:25 GMT 30.04.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن الخليج جزء أساسي من هوية إيران والمنطقة.
ونشر عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن منطقة الخليج تشكل جزءا أساسيا من الهوية المشتركة التي لا يمكن إنكارها بين إيران والمنطقة ككل.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "منطقة الخليج تعد مصدرا طبيعيا وزاخرا بالمصالح لسكانها المجاورين بها أو الدول المشاطئة عليه، مناديا بالانتفاع الأفضل من مصالح الخليج وذلك من خلال التقارب والمشاركة الجماعية بين تلك الدول المشاطئة للخليج".
وأنهى حسين أمير عبد اللهيان تغريدته المرفقة بخريطة موسعة لمنطقة الخليج، قائلا: "عيد وطني خليجي سعيد".
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ويذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث" المتنازع عليها بين إيران والإمارات، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".
ودعا المجلس، "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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