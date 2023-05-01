https://sputnikarabic.ae/20230501/ليبيا-عودة-ضخ-الغاز-من-البريقة-لمدينة-الخمس-بعد-توقف-12-عاما-1076515835.html

ليبيا.. عودة ضخ الغاز من البريقة لمدينة الخمس بعد توقف 12 عاما

ليبيا.. عودة ضخ الغاز من البريقة لمدينة الخمس بعد توقف 12 عاما

أعلنت السلطات الليبية، عن إعادة ضخ الغاز من البريقة شرقي البلاد إلى مدينة الخمس، بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميا بعد توقف دام لمدة 12 عاما. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية)، مساء أمس الأحد، وفق صحيفة "الوسط" الليبية.وقالت مؤسسة النفط في بيان، إن حقل البريقة، عاود ضخ الغاز إلى الخمس بمعدل يصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، بعد توقفه عقب أحداث عام 2011.وتوجه رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة بالشكر لفرق التشغيل والصيانة في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ولجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة "على جهودهم في تحقيق استمرار تدفّق الوقود لتوليد الكهرباء هناك"، وفق البيان.وتواجه مدينة الخمس أزمة كبيرة تتعلق بقطاع الكهرباء، في ظل غياب كميات مهمة وحيوية من الغاز القادم من البريقة، ما دفع السلطات الليبية إلى إدراجها ضمن المدن المستهدفة بمشروع إنتاج الكهرباء بالشراكة مع شركة دايو الكورية.وكانت مؤسسة النفط، قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي البريقة والزويتينة، بعد ساعات من قرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل جديد لمجلس إدارة المؤسسة بقيادة فرحات بن قدارة.وميناء البريقة أحد أهم 6 موانٍ كبرى لتصدير النفط في ليبيا وتبلغ قدرته التصديرية نحو 60 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20220712/ليبيا-ترفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-الصادرات-النفطية-من-مينائي-البريقة-والزويتينة-1065005709.html

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