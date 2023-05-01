https://sputnikarabic.ae/20230501/وزير-التجارة-العراقي-يصل-إلى-دمشق-للمشاركة-في-اجتماعات-اللجنة-المشتركة-السورية-العراقية-1076516005.html
وزير التجارة العراقي يصل إلى دمشق للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية
وزير التجارة العراقي يصل إلى دمشق للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية
وصل وزير التجارة العراقي، أثير داوود سلمان، اليوم الإثنين، إلى دمشق للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية العراقية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:12+0000
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دمشق – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن زيارة الوزير العراقي ستشمل مناقشة مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة.وتبحث اللجنة السورية العراقية المشتركة في هذا الاجتماع، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة.وعقدت اللجنة المشتركة دورتها العاشرة في بغداد، في آذار/مارس 2021، ووقع الجانبان على محضر الاجتماع الذي أكد أهمية الارتقاء بالتعاون السوري - العراقي إلى مستويات أعلى في ميادين التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة والإعلام والتربية والتعليم والرياضة والشباب، بالإضافة إلى التوقيع على 6 مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام إضافة إلى بروتوكولين تنفيذيين في مجالي الثقافة والسياحة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المقداد-يصل-إلى-عمان-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-والسعودية-والأردن-ومصر-والعراق-1076505416.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
وزير التجارة العراقي يصل إلى دمشق للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية
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وصل وزير التجارة العراقي، أثير داوود سلمان، اليوم الإثنين، إلى دمشق للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية العراقية.
دمشق – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن زيارة الوزير العراقي ستشمل مناقشة مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة.
وتبحث اللجنة السورية العراقية المشتركة في هذا الاجتماع، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة.
وعقدت اللجنة المشتركة دورتها العاشرة في بغداد، في آذار/مارس 2021، ووقع الجانبان على محضر الاجتماع الذي أكد أهمية الارتقاء بالتعاون السوري - العراقي إلى مستويات أعلى في ميادين التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة والإعلام والتربية والتعليم والرياضة والشباب، بالإضافة إلى التوقيع على 6 مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام إضافة إلى بروتوكولين تنفيذيين في مجالي الثقافة والسياحة.