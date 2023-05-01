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المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق
https://sputnikarabic.ae/20230501/المقداد-يصل-إلى-عمان-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-والسعودية-والأردن-ومصر-والعراق-1076505416.html
المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق
المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده، اليوم، ويضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T07:12+0000
2023-05-01T07:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس، في تغريدة على حسابها على "تويتر": "الدكتور فيصل المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت أخيرا".وكان في استقبال وزير الخارجية والمغتربين، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة.وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إيهاب حامد من مكتب الوزير، بحسب وكالة "سانا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على "تويتر": "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
https://sputnikarabic.ae/20230430/الأردن-عمان-تستضيف-غدا-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الأردن-والسعودية-والعراق-ومصر-وسوريا-1076479819.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق

07:12 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 01.05.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده، اليوم، ويضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس، في تغريدة على حسابها على "تويتر": "الدكتور فيصل المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت أخيرا".
وكان في استقبال وزير الخارجية والمغتربين، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
أمس, 10:00 GMT
وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إيهاب حامد من مكتب الوزير، بحسب وكالة "سانا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على "تويتر": "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
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