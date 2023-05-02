https://sputnikarabic.ae/20230502/الرئيس-الإسرائيلي-وزوجته-يذهبان-لحفل-تتويج-ملك-بريطانيا-سيرا-على-الأقدام-1076559386.html

الرئيس الإسرائيلي وزوجته يذهبان لحفل تتويج ملك بريطانيا سيرا على الأقدام

الرئيس الإسرائيلي وزوجته يذهبان لحفل تتويج ملك بريطانيا سيرا على الأقدام

يتوجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته ميخال، إلى إنجلترا يوم الخميس المقبل لتمثيل دولة إسرائيل في تتويج ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث إلى جانب... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T10:44+0000

2023-05-02T10:44+0000

2023-05-02T10:44+0000

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ويوم الجمعة، سيشارك هرتسوغ في حفل استقبال يقيمه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، تكريما لرؤساء الدول والملوك ورؤساء الوزراء والعائلات المالكة الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التتويج، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.في اليوم التالي، سيحضر هرتسوغ وزوجته حفل التتويج الرسمي لتشارلز الثالث، في كنيسة وستمنستر.وحرصا على قدسية يوم السبت، سيذهب الرئيس وزوجته إلى حفل التتويج سيرا على الأقدام من مكان إقامتهما، وفق المصدر ذاته.ويكتسب يوم السبت في العقيدة اليهودية قدسية خاصة، ويحظر خلاله القيام بالكثير من الأعمال، بما في ذلك ركوب السيارات واستخدام الكهرباء، والأجهزة الإلكترونية.وقال بيان لمكتب هرتسوغ إن "الرئيس سيتصرف في جميع الأمور المتعلقة بمراعاة حرمة يوم السبت بالتنسيق مع الحاخام الأكبر لليهود البريطانيين، الحاخام إفرايم ميرفيس، الذي يشارك أيضًا في حفل التتويج وسيؤدي صلاة خاصة".في نهاية الأسبوع، نشر الحاخام الأكبر لبريطانيا أمرًا خاصًا للصلاة ليوم تتويج الملك تشارلز، يوم السبت المقبل.يقول الحاخام ميرفيس إنه "يجب إضافة أجزاء من "هاليل" (هي صلاة يهودية، وهي تلاوة حرفية من مزامير 113-118 تلاها اليهود في الأعياد اليهودية كعمل من أعمال المديح والشكر) إلى الصلاة، بما في ذلك الآية "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه".كما وجه الحاخام الإسرائيلي اليهود في بريطانيا بتلاوة صلاة خاصة للملك على النحو التالي: "أنت نصبت عبدك الملك تشارلز على عرش أسلافه. طوبى لنا نحن الذين نحتمي في ظله أن نتوّجه بالغناء والمجد مع سكان أراضي حكومته. وقلوبنا تشكرك على نصيبنا فيها وعلى أن أحييتنا وأوجدتنا ليوم فرحة ملكنا".ولاحقا، أشار الحاخام ميرفيس إلى أنه ينبغي على المرء أن يصلي من أجل سلامة العائلة المالكة وكذلك إنهاء الصلاة بترديد النشيد الوطني البريطاني.ومن الشائع بين اليهود البريطانيين وضع صيغة خاصة للصلاة لتتويج الملك أو الملكة، وقبل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث، تم نشر كتيب خاص للصلاة من أجل نجاحها، وفق القناة الإسرائيلية.ووصل عدد اليهود في بريطانيا عام 2022 إلى 271,000 مواطنا، وفق الإحصاءات الرسمية.

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