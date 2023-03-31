https://sputnikarabic.ae/20230331/تاج-من-الورق-الملك-تشارلز-الثالث-يتعرض-لموقف-محرج-في-ألمانيا-فيديو-1075379068.html

‏تاج من الورق... الملك تشارلز الثالث يتعرض لموقف محرج في ألمانيا... فيديو

‏تاج من الورق... الملك تشارلز الثالث يتعرض لموقف محرج في ألمانيا... فيديو

تعرض ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، لموقف محرج، أثناء أول زيارة خارجية رسمية له، منذ توليه العرش البريطاني.‏ 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T14:20+0000

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وبعد أن تلقى تشارلز الثالث ترحيبا احتفاليا به هو وقرينته، كاميلا باركر، من جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينمر، وقرينته، إلكه بودينبندر، في العاصمة الألمانية برلين، استقبل كلاهما المرحبين بهما من الجمهور خارج القصر الرئاسي.ووفقا لمقطع مصور شاركته، ريبيكا إنجليش، من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على "تويتر"، كان ملك بريطانيا يصافح المعجبين، عندما حاول شاب أن يمنحه تاجا ورقيا من أحد سلاسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية.وقال الشخص لملك بريطانيا وهو يهديه التاج بابتسامة: "هذا من أجلك، إذا كنت تريده"، ليجيبه تشارلز: "لا، أنا بخير"، بينما كان يسير في الصف، مما جعل الرجل يضحك.يذكر أنه سيتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو/ أيار المقبل، ومن المتوقع أن يتلقى زعماء العالم والملوك الأجانب، في أبريل/ نيسان، دعوات رسمية لهذا الحدث، والذي سيكون أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.وتعتبر الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، إذ توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول 2022 عن عمر يناهز 96 عاما في اسكتلندا، وأصبح ابنها تشارلز ملك المملكة المتحدة الجديد تحت اسم تشارلز الثالث.

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أخبار الأمير تشارلز, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا