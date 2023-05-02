https://sputnikarabic.ae/20230502/النفط-مقابل-منتجات-حلب-مقايضة-عراقية-سورية-لكسر-الحصار-الأمريكي-على-سوريا-1076563318.html

"النفط مقابل منتجات حلب"... مقايضة عراقية سورية لكسر الحصار الأمريكي على سوريا

"النفط مقابل منتجات حلب"... مقايضة عراقية سورية لكسر الحصار الأمريكي على سوريا

كشف نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي عبد الهادي الدخيلي، أن رجال الأعمال العراقيين والسوريين يعملون على إطلاق آلية للمقايضة بين البلدين، تشمل مبادلة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T12:10+0000

2023-05-02T12:10+0000

2023-05-02T12:10+0000

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وأكد الدخيلي في حديث لـ "سبوتنيك"، أن قطاع الأعمال السوري العراقي ناقش خلال اليومين الماضيين قضايا "فتح ميزان اقتصادي متساوي بين الجانبين، وخلق اقتصاد مشترك، ونقل التجارب السورية إلى العراق، وفتح أسواق متوازية في البلدين".ولفت نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية إلى "وجود فكر موحد لدى الطرفين مشفوع ببعد اجتماعي واحد وعلاقات أسرية مشتركة، الأمر الذي يعزز فرص النجاح، لذا سيتم إنشاء مجلس اقتصادي عراقي سوري ناجح".وأوضح الدخيلي أن رجال الأعمال في البلدين الشقيقين يعملان على خلق آلية مقايضة تشمل إرسال شحنات النفط العراقي إلى سوريا، في مقابل الحصول على مواد مصنعة وخاصة من إنتاج حلب ليتم رفد السوق العراقية بها.ومساء اليوم، تنطلق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري العراقي في فندق شيراتون دمشق، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين.وتعاني سوريا حصارا أمريكيا غربيا خانقا يشمل القطاع النفطي، ما يشلّ النشاط الصناعي والزراعي في البلاد على التوازي، مع قيام الجيش الأمريكي باحتلال جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، حيث ينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا، لبيعها في الأسواق السوداء.ووصل وزير التجارة العراقي، أمس الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم ممثلين من الجهات المعنية للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة السورية العراقية.وافتتحت أعمال اللجنة المشتركة (السورية العراقية) أعمالها، مساء أمس، في فندق داما روز بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير التجارة في جمهورية العراق، أثير داود سليمان، والوفد المرافق له.ويتضمن جدول أعمال اللجنة، التي ستقام اجتماعاتها على مدار يومين، تقييمًا عامًا للإجراءات المتخذة، لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة العاشرة، التي تم عقدها في بغداد عام 2021، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والموارد المائية والتعليم العالي والصحة والسياحة.

https://sputnikarabic.ae/20230501/البيان-الختامي-لاجتماع-عمان-سوريا-تبدأ-الاستعداد-لعودة-اللاجئين-وإصدار-عفو-عام--1076529611.html

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