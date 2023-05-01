https://sputnikarabic.ae/20230501/البيان-الختامي-لاجتماع-عمان-سوريا-تبدأ-الاستعداد-لعودة-اللاجئين-وإصدار-عفو-عام--1076529611.html
البيان الختامي لاجتماع عمان: سوريا تبدأ الاستعداد لعودة اللاجئين وإصدار عفو عام
البيان الختامي لاجتماع عمان: سوريا تبدأ الاستعداد لعودة اللاجئين وإصدار عفو عام
أعلن البيان الختامي لاجتماع عمان، اليوم الاثنين، أن سوريا ستبدأ برعاية الأمم المتحدة، في تهيئة الأرضية والظروف المناسبة لعودة اللاجئين الذين غادروا البلاد خلال... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T15:41+0000
2023-05-01T15:41+0000
2023-05-01T15:41+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في البيان: "ستبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".اتفق وزيرا خارجية الأردن وسوريا، كخطوة تجريبية، على ضمان شروط عودة آلاف اللاجئين السوريين.وفي وقت سابق من اليوم، استضافت المملكة الأردنية اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية سوريا "استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل 2023".وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
https://sputnikarabic.ae/20230501/البيان-الختامي-لاجتماع-عمان-دعم-سوريا-ومؤسساتها-لبسط-سيطرتها-على-أراضيها-ووقف-التدخلات-الخارجية--1076523997.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
البيان الختامي لاجتماع عمان: سوريا تبدأ الاستعداد لعودة اللاجئين وإصدار عفو عام
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أعلن البيان الختامي لاجتماع عمان، اليوم الاثنين، أن سوريا ستبدأ برعاية الأمم المتحدة، في تهيئة الأرضية والظروف المناسبة لعودة اللاجئين الذين غادروا البلاد خلال 12 عامًا من الصراع الأهلي، بما في ذلك إصدار عفو عام.
وجاء في البيان: "ستبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".
وأضاف: "ستتخذ الحكومة السورية، مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تدابير لتحسين البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم، وعلى وجه الخصوص، سيتم بناء مدارس ومستشفيات ومنازل ووظائف جديدة، وتعهدت الحكومة السورية باتخاذ نفس الخطوات فيما يتعلق بالنازحين داخليا".
اتفق وزيرا خارجية الأردن وسوريا، كخطوة تجريبية، على ضمان شروط عودة آلاف اللاجئين السوريين.
وفي وقت سابق من اليوم، استضافت المملكة الأردنية اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق
ومصر مع وزير خارجية سوريا "استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل 2023".
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية
وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".