https://sputnikarabic.ae/20230502/بيان-علمي-يحدد-10-أنماط-غذائية-تعزز-صحة-القلب-1076575068.html

بيان علمي يحدد 10 أنماط غذائية تعزز صحة القلب

بيان علمي يحدد 10 أنماط غذائية تعزز صحة القلب

صنّف البيان العلمي الجديد الصادر عن جمعية القلب الأمريكية مدى توافق العديد من أنماط الأكل الشائعة مع إرشادات الجمعية للأكل الصحي المفيد للقلب. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T14:33+0000

2023-05-02T14:33+0000

2023-05-02T15:22+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048617964_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f56fb2769a5920b045288e64d2edbf2.jpg

يتشير صحة القلب والأوعية الدموية إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على التمثيل الغذائي (عمليات الجسم التي تكسر العناصر الغذائية في الطعام، وتبني الأنسجة وترممها للحفاظ على الوظيفة الطبيعية) وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتشمل هذه العوامل غلوكوز الدم والكوليسترول والدهون الأخرى وضغط الدم ووزن الجسم. في حين أن المستويات غير الطبيعية لعامل واحد قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن التشوهات في أكثر من عامل واحد تزيد من خطر الإصابة بمرض أكثر حدة.استعرضت اللجنة السمات المميزة للعديد من الأنماط الغذائية التي يجب اتباعها على المدى الطويل. تم تجميع الأنماط الغذائية حسب التشابه في الخصائص الرئيسية:قال غاردنر: "إذا تم تنفيذها على النحو المنشود، فإن الأنماط الغذائية من الدرجة الأولى تتماشى بشكل أفضل مع إرشادات جمعية القلب الأمريكية ويمكن تكييفها لاحترام الممارسات الثقافية وتفضيلات الطعام والميزانيات لتمكين الناس دائمًا من تناول الطعام بهذه الطريقة على المدى الطويل"، بحسب صحيفة "scitechdaily" العلمية.

https://sputnikarabic.ae/20230502/دراسة-تكشف-عن-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-في-أدمغة-المحتضرين-1076547674.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة