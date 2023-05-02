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https://sputnikarabic.ae/20230502/بيان-علمي-يحدد-10-أنماط-غذائية-تعزز-صحة-القلب-1076575068.html
بيان علمي يحدد 10 أنماط غذائية تعزز صحة القلب
بيان علمي يحدد 10 أنماط غذائية تعزز صحة القلب
صنّف البيان العلمي الجديد الصادر عن جمعية القلب الأمريكية مدى توافق العديد من أنماط الأكل الشائعة مع إرشادات الجمعية للأكل الصحي المفيد للقلب. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T14:33+0000
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يتشير صحة القلب والأوعية الدموية إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على التمثيل الغذائي (عمليات الجسم التي تكسر العناصر الغذائية في الطعام، وتبني الأنسجة وترممها للحفاظ على الوظيفة الطبيعية) وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتشمل هذه العوامل غلوكوز الدم والكوليسترول والدهون الأخرى وضغط الدم ووزن الجسم. في حين أن المستويات غير الطبيعية لعامل واحد قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن التشوهات في أكثر من عامل واحد تزيد من خطر الإصابة بمرض أكثر حدة.استعرضت اللجنة السمات المميزة للعديد من الأنماط الغذائية التي يجب اتباعها على المدى الطويل. تم تجميع الأنماط الغذائية حسب التشابه في الخصائص الرئيسية:قال غاردنر: "إذا تم تنفيذها على النحو المنشود، فإن الأنماط الغذائية من الدرجة الأولى تتماشى بشكل أفضل مع إرشادات جمعية القلب الأمريكية ويمكن تكييفها لاحترام الممارسات الثقافية وتفضيلات الطعام والميزانيات لتمكين الناس دائمًا من تناول الطعام بهذه الطريقة على المدى الطويل"، بحسب صحيفة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/دراسة-تكشف-عن-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-في-أدمغة-المحتضرين-1076547674.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

بيان علمي يحدد 10 أنماط غذائية تعزز صحة القلب

14:33 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 02.05.2023)
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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صنّف البيان العلمي الجديد الصادر عن جمعية القلب الأمريكية مدى توافق العديد من أنماط الأكل الشائعة مع إرشادات الجمعية للأكل الصحي المفيد للقلب.
يتشير صحة القلب والأوعية الدموية إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على التمثيل الغذائي (عمليات الجسم التي تكسر العناصر الغذائية في الطعام، وتبني الأنسجة وترممها للحفاظ على الوظيفة الطبيعية) وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتشمل هذه العوامل غلوكوز الدم والكوليسترول والدهون الأخرى وضغط الدم ووزن الجسم. في حين أن المستويات غير الطبيعية لعامل واحد قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن التشوهات في أكثر من عامل واحد تزيد من خطر الإصابة بمرض أكثر حدة.

قال كريستوفر دي غاردنر، رئيس لجنة إعداد البيان العلمي الجديد وأستاذ الطب في جامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا: "قد يشعر الناس وحتى العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية بالارتباك بشأن الأكل الصحي للقلب، وقد يشعرون أنه ليس لديهم الوقت أو التدريب لتقييم الأنظمة الغذائية المختلفة. نأمل أن يكون هذا البيان بمثابة أداة للأطباء والجمهور لفهم الأنظمة الغذائية التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية".

استعرضت اللجنة السمات المميزة للعديد من الأنماط الغذائية التي يجب اتباعها على المدى الطويل. تم تجميع الأنماط الغذائية حسب التشابه في الخصائص الرئيسية:
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دراسة تكشف عن "تفاصيل اللحظات الأخيرة" في أدمغة المحتضرين
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1.
نمط "داش" يصف نمط الأكل الذي يشبه النظام الغذائي للنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، مع التركيز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم ويتضمن اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك وغيرها.
2.
"النمط المتوسطي" المعروف أيضًا باسم حمية البحر الأبيض المتوسط، وهذا النمط يحد من منتجات الألبان، ويركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية وزيت الزيتون الممتاز، ويشمل شرب النبيذ الأحمر باعتدال.
3.
"النمط النباتي" (بيسكاتاريان) نمط أكل نباتي لا يشمل اللحوم، ولكن يشمل الأسماك.
4.
"النمط النباتي"(اللاكتو) هو نوع من النظام النباتي الذي يستبعد اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض، ولكنه يشمل منتجات الألبان.
5.
"نمط نباتي" وهو نمط أكل نباتي لا يتضمن أي منتجات حيوانية.
6.
"نمط قليل الدسم" نظام غذائي يحد من تناول الدهون إلى أقل من 30% من إجمالي السعرات الحرارية.
7.
"نمط قليل الدسم للغاية" نظام غذائي يحد من تناول الدهون إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية.
8.
"نمط منخفض الكربوهيدرات"، نظام غذائي يحد من الكربوهيدرات إلى 30-40% من إجمالي مدخول السعرات الحرارية.
9.
"نمط العصر الحجري القديم" يُطلق عليه أيضًا نظام "باليو" الغذائي، وهو يستبعد الحبوب الكاملة والمكررة والبقوليات والزيوت ومنتجات الألبان.
10.
"نمط منخفض للغاية من الكربوهيدرات" يحد من تناول الكربوهيدرات إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، وتشمل نظام أتكنز، ونظام الكيتو، والوجبات الغذائية الكيتونية المعدة جيدًا.
قال غاردنر: "إذا تم تنفيذها على النحو المنشود، فإن الأنماط الغذائية من الدرجة الأولى تتماشى بشكل أفضل مع إرشادات جمعية القلب الأمريكية ويمكن تكييفها لاحترام الممارسات الثقافية وتفضيلات الطعام والميزانيات لتمكين الناس دائمًا من تناول الطعام بهذه الطريقة على المدى الطويل"، بحسب صحيفة "scitechdaily" العلمية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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