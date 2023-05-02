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https://sputnikarabic.ae/20230502/تركيا-تعلن-عن-تطور-إيجابي-جديد-في-العلاقات-مع-مصر-1076557660.html
تركيا تعلن عن تطور إيجابي جديد في العلاقات مع مصر
تركيا تعلن عن تطور إيجابي جديد في العلاقات مع مصر
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن تطور إيجابي جديد في العلاقات مع مصر، والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:19+0000
2023-05-02T10:19+0000
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وقالت وزارة الخارجية التركية، في حسابها على "تويتر": "سيتمكن مواطنونا الذين سيسافرون إلى مصر من الحصول على تأشيراتهم من بوابات الحدود المصرية من الآن فصاعدا، تهانينا".وأعلن صالح موطلو شن، القائم بأعمال سفارة أنقرة في القاهرة، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدء مصر تطبيق منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك في المطارات والمعابر الحدودية.يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد أحداث الـ30 من يونيو/ حزيران، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي عام 2013.لكن ومنذ العام الماضي 2022، شهدت العلاقات تحسنا ملحوظا، من خلال زيارات متبادلة قام بها وزيرا خارجية البلدين.وفي أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، مشيران إلى أنه جاري التحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مصر-تصف-علاقاتها-مع-تركيا-بـالتاريخية-1073580201.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

تركيا تعلن عن تطور إيجابي جديد في العلاقات مع مصر

10:19 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يصافح نظيره المصري، سامح شكري، في أنقرة، 13 نيسان/ أبريل 2023
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يصافح نظيره المصري، سامح شكري، في أنقرة، 13 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن تطور إيجابي جديد في العلاقات مع مصر، والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في حسابها على "تويتر": "سيتمكن مواطنونا الذين سيسافرون إلى مصر من الحصول على تأشيراتهم من بوابات الحدود المصرية من الآن فصاعدا، تهانينا".
وأعلن صالح موطلو شن، القائم بأعمال سفارة أنقرة في القاهرة، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدء مصر تطبيق منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك في المطارات والمعابر الحدودية.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد أحداث الـ30 من يونيو/ حزيران، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي عام 2013.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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لكن ومنذ العام الماضي 2022، شهدت العلاقات تحسنا ملحوظا، من خلال زيارات متبادلة قام بها وزيرا خارجية البلدين.
وفي أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، مشيران إلى أنه جاري التحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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