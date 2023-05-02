https://sputnikarabic.ae/20230502/مجلس-السيادة-السوداني-يؤكد-وجود-محادثات-مرتقبة-مع-قوات-الدعم-السريع-في-السعودية-1076559858.html

مجلس السيادة السوداني يؤكد وجود محادثات مرتقبة مع قوات الدعم السريع في السعودية

مجلس السيادة السوداني يؤكد وجود محادثات مرتقبة مع قوات الدعم السريع في السعودية

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "وجود محادثات مرتقبة مع قوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية". 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T10:48+0000

2023-05-02T10:48+0000

2023-05-02T10:48+0000

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وقال عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين الكباشي، إنه "سيحضر محادثات مباشرة في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة في البلاد"، مضيفا أن "المحادثات ستكون بمشاركة ممثلين عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو".وشدد الكباشي، في الوقت نفسه، على أنه "لا جلوس مع حميدتي نفسه".وقال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".وأوضح أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230502/السيسي-مصر-تبذل-جهودا-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-واستكمال-المرحلة-الانتقالية-1076556718.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي