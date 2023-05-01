https://sputnikarabic.ae/20230501/طرفا-الصراع-في-السودان-يوافقان-على-مفاوضات-محتمل-عقدها-في-السعودية-1076513736.html

طرفا الصراع في السودان يوافقان على مفاوضات من المحتمل عقدها في السعودية

طرفا الصراع في السودان يوافقان على مفاوضات من المحتمل عقدها في السعودية

قال المبعوث الأممي إلى السودان إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T10:58+0000

2023-05-01T10:58+0000

2023-05-01T11:16+0000

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وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".وأوضح أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".وأشار المبعوث الأممي إلى أنه "لا يزال من المهم التواصل بين الجانبين وجعل الطرفين يلتزمان بوقف إطلاق النار"، مضيفا أن أحد الاحتمالات هو إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب "لكن يجب التفاوض على ذلك".لكنه قال إنه حتى لو انعقدت المحادثات في السعودية، فإن ذلك ينطوي على تحديات أيضا، لأن كل جانب يحتاج إلى ممر آمن عبر أراضي الطرف الآخر للوصول إلى محادثات، "وهذا صعب للغاية في حالة انعدام الثقة".ويخشى كثيرون من أن القتال قد يتصاعد أكثر، مما يجر الآخرين في بلد توجد فيه مجموعات مسلحة متعددة وخاضت عدة حروب أهلية على مدار العقد الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230501/اشتباكات-جديدة-في-السودان-رغم-الهدنة-والأمم-المتحدة-تحذر-البلاد-من-نقطة-الانهيار-1076508802.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية