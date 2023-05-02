https://sputnikarabic.ae/20230502/واردات-النفط-الروسية-إلى-الهند-تتجاوز-الإمدادات-من-السعودية-والعراق-1076562168.html

واردات النفط الروسية إلى الهند تتجاوز الإمدادات من السعودية والعراق

واردات النفط الروسية إلى الهند تتجاوز الإمدادات من السعودية والعراق

أفادت وكالات غربية، نقلًا عن بيانات من الشركة المحللة Vortexa، أنه في أبريل/ نيسان، ولأول مرة، استوردت الهند نفطًا روسيًا أكثر من المواد الخام من المملكة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T11:43+0000

2023-05-02T11:43+0000

2023-05-02T11:43+0000

اقتصاد

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وجاء في المنشور أن "واردات النفط الروسية إلى الهند تجاوزت لأول مرة الحجم الإجمالي للشحنات من المملكة العربية السعودية والعراق الشهر الماضي".ظل حجم واردات النفط الروسي دون تغيير تقريبًا على مدار الشهر - في مارس/آذار، بلغت الشحنات 1.6 مليون برميل يوميًا. في نفس الوقت، قبل عام، كان الرقم 270 ألف برميل في اليوم فقط، حسب "بلومبرغ".تظل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند للشهر السادس على التوالي. كما لاحظ محللو Vortexa، في وقت سابق، أن حصتها في الواردات الهندية في مارس ارتفعت إلى 34%.

https://sputnikarabic.ae/20230428/وزارة-التجارة-الهندية-وارداتنا-من-النفط-الخام-الروسي-سجلت-أكثر-من-6-مليون-طن-في-فبراير-1076401499.html

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