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https://sputnikarabic.ae/20230502/واردات-النفط-الروسية-إلى-الهند-تتجاوز-الإمدادات-من-السعودية-والعراق-1076562168.html
واردات النفط الروسية إلى الهند تتجاوز الإمدادات من السعودية والعراق
واردات النفط الروسية إلى الهند تتجاوز الإمدادات من السعودية والعراق
أفادت وكالات غربية، نقلًا عن بيانات من الشركة المحللة Vortexa، أنه في أبريل/ نيسان، ولأول مرة، استوردت الهند نفطًا روسيًا أكثر من المواد الخام من المملكة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:43+0000
2023-05-02T11:43+0000
اقتصاد
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وجاء في المنشور أن "واردات النفط الروسية إلى الهند تجاوزت لأول مرة الحجم الإجمالي للشحنات من المملكة العربية السعودية والعراق الشهر الماضي".ظل حجم واردات النفط الروسي دون تغيير تقريبًا على مدار الشهر - في مارس/آذار، بلغت الشحنات 1.6 مليون برميل يوميًا. في نفس الوقت، قبل عام، كان الرقم 270 ألف برميل في اليوم فقط، حسب "بلومبرغ".تظل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند للشهر السادس على التوالي. كما لاحظ محللو Vortexa، في وقت سابق، أن حصتها في الواردات الهندية في مارس ارتفعت إلى 34%.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزارة-التجارة-الهندية-وارداتنا-من-النفط-الخام-الروسي-سجلت-أكثر-من-6-مليون-طن-في-فبراير-1076401499.html
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اقتصاد
اقتصاد

واردات النفط الروسية إلى الهند تتجاوز الإمدادات من السعودية والعراق

11:43 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
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أفادت وكالات غربية، نقلًا عن بيانات من الشركة المحللة Vortexa، أنه في أبريل/ نيسان، ولأول مرة، استوردت الهند نفطًا روسيًا أكثر من المواد الخام من المملكة العربية السعودية والعراق.
وجاء في المنشور أن "واردات النفط الروسية إلى الهند تجاوزت لأول مرة الحجم الإجمالي للشحنات من المملكة العربية السعودية والعراق الشهر الماضي".

في أبريل الماضي، تلقت الهند 1.7 مليون برميل يوميًا من روسيا، وفقًا لشركة Vortexa. في الوقت نفسه، بلغت شحنات أبريل من العراق 812 ألف برميل يوميًا، ومن السعودية 671 ألفًا.

ظل حجم واردات النفط الروسي دون تغيير تقريبًا على مدار الشهر - في مارس/آذار، بلغت الشحنات 1.6 مليون برميل يوميًا. في نفس الوقت، قبل عام، كان الرقم 270 ألف برميل في اليوم فقط، حسب "بلومبرغ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الهندي ناريندرا مودي خلال قمة بريكس في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
وزارة التجارة الهندية: وارداتنا من النفط الخام الروسي سجلت أكثر من 6 مليون طن في فبراير
28 أبريل, 07:33 GMT
تظل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند للشهر السادس على التوالي. كما لاحظ محللو Vortexa، في وقت سابق، أن حصتها في الواردات الهندية في مارس ارتفعت إلى 34%.
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