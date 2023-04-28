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وزارة التجارة الهندية: وارداتنا من النفط الخام الروسي سجلت أكثر من 6 مليون طن في فبراير
وزارة التجارة الهندية: وارداتنا من النفط الخام الروسي سجلت أكثر من 6 مليون طن في فبراير
أعلنت وزارة التجارة الهندية أن وارداتها من النفط الخام الروسي سجلت 6.3 مليون طن. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:33+0000
2023-04-28T07:33+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة الهندية، استوردت الهند رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 6.3 مليون طن من النفط الخام الروسي في فبراير/ شباط، حيث قفز إجمالي إنفاق البلاد على النفط والمنتجات النفطية الروسية 42 مرة على أساس سنوي.وفي يناير/ كانون الثاني، استوردت الهند 6 ملايين طن من النفط الروسي، وهكذا ، زادت نيودلهي مشترياتها من 1.48 مليون برميل يوميًا في يناير إلى 1.55 مليون برميل في فبراير.نتيجة لذلك، أنفقت الهند 3.35 مليار دولار على النفط الروسي في فبراير، وهو ما يزيد بنسبة 3.3% عن الشهر السابق، حيث أصبح هذا أيضًا أعلى رقم على الإطلاق.وبشكل عام، كلفت مشتريات النفط والمنتجات النفطية الروسية الهند رقماً قياسياً قدره 3.9 مليار دولار في فبراير، بزيادة 42 مرة على أساس سنوي.وكانت وكالة "سبوتنيك" قد ذكرت، الخميس الماضي، أن روسيا سلمت ما قيمته 41.6 مليار دولار من البضائع إلى الهند في السنة المالية 2022 غير المكتملة، مما سمح لها بالبقاء خامس أكبر شريك تجاري للبلاد.طالع أيضا: وزيرا خارجية روسيا والهند يعتزمان بحث قضايا التجارة والطاقة في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزارة-التجارة-الهندية-روسيا-ضمن-أفضل-5-شركاء-تجاريين-لنيودلهي-1074593878.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الهند اليوم, روسيا, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الهند اليوم, روسيا, أسعار النفط اليوم

وزارة التجارة الهندية: وارداتنا من النفط الخام الروسي سجلت أكثر من 6 مليون طن في فبراير

07:33 GMT 28.04.2023
© Russian Presidential Press Office/ Mihail Metzelالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الهندي ناريندرا مودي خلال قمة "بريكس" في الهند
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الهندي ناريندرا مودي خلال قمة بريكس في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Russian Presidential Press Office/ Mihail Metzel
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أعلنت وزارة التجارة الهندية أن وارداتها من النفط الخام الروسي سجلت 6.3 مليون طن.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة الهندية، استوردت الهند رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 6.3 مليون طن من النفط الخام الروسي في فبراير/ شباط، حيث قفز إجمالي إنفاق البلاد على النفط والمنتجات النفطية الروسية 42 مرة على أساس سنوي.
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وفي يناير/ كانون الثاني، استوردت الهند 6 ملايين طن من النفط الروسي، وهكذا ، زادت نيودلهي مشترياتها من 1.48 مليون برميل يوميًا في يناير إلى 1.55 مليون برميل في فبراير.
نتيجة لذلك، أنفقت الهند 3.35 مليار دولار على النفط الروسي في فبراير، وهو ما يزيد بنسبة 3.3% عن الشهر السابق، حيث أصبح هذا أيضًا أعلى رقم على الإطلاق.

من بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير، احتلت روسيا المرتبة الأولى بحصة 27.4%، ثم العراق في المرتبة الثانية بنسبة 15.8%، وبعده السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 15.5%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة بحصة 8.9% والكويت بحصة 7.5% في المرتبة الأخيرة بين أكبر خمسة موردي نفط في الهند.

وبشكل عام، كلفت مشتريات النفط والمنتجات النفطية الروسية الهند رقماً قياسياً قدره 3.9 مليار دولار في فبراير، بزيادة 42 مرة على أساس سنوي.
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد ذكرت، الخميس الماضي، أن روسيا سلمت ما قيمته 41.6 مليار دولار من البضائع إلى الهند في السنة المالية 2022 غير المكتملة، مما سمح لها بالبقاء خامس أكبر شريك تجاري للبلاد.
طالع أيضا: وزيرا خارجية روسيا والهند يعتزمان بحث قضايا التجارة والطاقة في موسكو
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