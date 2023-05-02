https://sputnikarabic.ae/20230502/الحكومة-الإيرانية-زيارة-رئیسي-إلى-سوريا-استمرارا-لسیاسة-حسن-الجوار-التي-تنتهجها-طهران-1076567158.html
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
أعلنت الحكومة الإيرانية أن "الرئيس إبراهيم رئيسي سیزور سوريا غدا الأربعاء استمرارا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحکومة مع التركيز على تعزيز العلاقات... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:00+0000
2023-05-02T13:00+0000
2023-05-02T13:00+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري، بشار الأسد"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة ستجري بعد 13 عاما وستكون استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها حکومة الرئیس رئیسي مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح جهرمي أن "هذه الزیارة استراتيجية للبلدين ولجبهة المقاومة"، مؤکدا علی استعداد البلدین للتعاون على أعلى المستویات.وأضاف أن "المحور الرئيسي للزيارة يركز على المجالات الاقتصادية"، متابعا: "لقد كان للبلدين تعاونا ناجحا في مختلف المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، فيمكنهما الوقوف جنبا إلى جنب خلال فترة إعادة إعمار سوريا نظرا إلى إمكانيات و قدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية".وأكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل.وقال أكبري، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.وتعد زيارة رئيسي إلى سوريا، هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-السورية-تعلن-انعقاد-اجتماع-رباعي-لوزراء-دفاع-سوريا-وروسيا-وتركيا-وإيران-1076220894.html
https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-الهجمات-التي-شنتها-إسرائيل-على-سوريا-1075592738.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإيرانية أن "الرئيس إبراهيم رئيسي سیزور سوريا غدا الأربعاء استمرارا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحکومة مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري، بشار الأسد"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة ستجري بعد 13 عاما وستكون استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها حکومة الرئیس رئیسي مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح جهرمي أن "هذه الزیارة استراتيجية للبلدين ولجبهة المقاومة"، مؤکدا علی استعداد البلدین للتعاون على أعلى المستویات.
وأضاف أن "المحور الرئيسي للزيارة يركز على المجالات الاقتصادية"، متابعا: "لقد كان للبلدين تعاونا ناجحا في مختلف المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، فيمكنهما الوقوف جنبا إلى جنب خلال فترة إعادة إعمار سوريا نظرا إلى إمكانيات و قدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية".
وأكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا
الأربعاء المقبل.
وقال أكبري، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وتعد زيارة رئيسي إلى سوريا
، هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عاما.