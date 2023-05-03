https://sputnikarabic.ae/20230503/البرلمان-العربي-يدين-اقتحام-الملحقية-الثقافية-السعودية-في-السودان-1076595827.html
البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان، مطالبا أطراف النزاع باحترام وتأمين البعثات الدبلوماسية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:04+0000
2023-05-03T08:04+0000
2023-05-03T08:04+0000
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وقال البرلمان العربي في بيان، أنه يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتويات الملحقية والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.ودعا البيان إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان، والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.كما جدد البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.وأعلنت السعودية في وقت سابق اليوم، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة.ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية، يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-السعودية-تعرض-مبنى-الملحقية-الثقافية-في-السودان-للتخريب-والنهب-1076591548.html
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, السعودية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, السعودية
البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
تابعنا عبر
أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان، مطالبا أطراف النزاع باحترام وتأمين البعثات الدبلوماسية.
وقال البرلمان العربي
في بيان، أنه يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتويات الملحقية والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.
ودعا البيان إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان، والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
كما جدد البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.
وأعلنت السعودية
في وقت سابق اليوم، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة.
ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية، يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك
"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.