https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-تحذر-كييف-والغرب-من-العواقب-الوخيمة-للهجوم-المضاد-1076641337.html
الخارجية الروسية تحذر كييف والغرب من العواقب الوخيمة للهجوم المضاد
الخارجية الروسية تحذر كييف والغرب من العواقب الوخيمة للهجوم المضاد
حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، كييف والغرب من العواقب الحزينة المحتملة للهجوم الدفاعي الذي يخططون له، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:42+0000
2023-05-03T21:42+0000
2023-05-03T21:42+0000
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وقال غالوزين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إن تسليح كييف بالأسلحة الحديثة الغربية وتشجيعها على فكرة الهجوم الدفاعي ستؤدي فقط إلى سفك المزيد من الدماء وتصعيد الصراع. يجب تحذير نظام كييف ورعاته الغربيين من العواقب الحزينة المحتملة لما يخططون له".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أنا واثق من أن قواتنا المسلحة مستعدة لأي تطورات في الأحداث، ولن تحصل كييف أو الغرب على أي فوائد من ذلك".وفي بداية شهر أبريل/نيسان، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن الهجوم الدفاعي الأوكراني قد يبدأ في الصيف، فيما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المزعوم سيبدأ في 30 أبريل/نيسان.وأشار خبراء استطلعتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التصريحات المتضاربة من كييف وواشنطن، فقد تكون جزءًا من حملة الدعاية المضللة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تحول-تجمعا-عسكريا-ضخما-خصص-لهجوم-أوكراني-مضاد-إلى-كتلة-من-النيران-فيديو-1076509821.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تحذر كييف والغرب من العواقب الوخيمة للهجوم المضاد
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، كييف والغرب من العواقب الحزينة المحتملة للهجوم الدفاعي الذي يخططون له، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لأي تطورات في الأحداث.
وقال غالوزين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إن تسليح كييف بالأسلحة الحديثة الغربية وتشجيعها على فكرة الهجوم الدفاعي ستؤدي فقط إلى سفك المزيد من الدماء وتصعيد الصراع. يجب تحذير نظام كييف ورعاته الغربيين من العواقب الحزينة المحتملة لما يخططون له".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أنا واثق من أن قواتنا المسلحة مستعدة لأي تطورات في الأحداث، ولن تحصل كييف أو الغرب على أي فوائد من ذلك".
وفي بداية شهر أبريل/نيسان، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن الهجوم الدفاعي الأوكراني
قد يبدأ في الصيف، فيما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المزعوم سيبدأ في 30 أبريل/نيسان.
وأشار خبراء استطلعتهم وكالة "سبوتنيك
" إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التصريحات المتضاربة من كييف وواشنطن، فقد تكون جزءًا من حملة الدعاية المضللة.