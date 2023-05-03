https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-حول-لقاء-مرتقب-في-إسطنبول-بشأن-صفقة-الحبوب-لم-يتم-الاتفاق-على-الموضوع-1076593475.html

الخارجية الروسية حول لقاء مرتقب في إسطنبول بشأن صفقة الحبوب: لم يتم الاتفاق على الموضوع

الخارجية الروسية حول لقاء مرتقب في إسطنبول بشأن صفقة الحبوب: لم يتم الاتفاق على الموضوع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم الاتفاق على لقاء وفود روسيا وتركيا وأوكرانيا بشأن صفقة الحبوب حتى الآن. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T07:30+0000

2023-05-03T07:30+0000

2023-05-03T07:30+0000

روسيا

لقاء

مبادرة

حبوب

الخارجية الروسية

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موسكو- سبوتنيك. وردًا على طلب التعليق على تصريح أكار، قالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك: "لم يتم الاتفاق على الموضوع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم، أن العمل جار لعقد اجتماع يضم وفودا من روسيا وتركيا وأوكرانيا لمناقشة "صفقة الحبوب" في 5 أيار/ مايو في مدينة إسطنبول التركية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة الماضي، أن آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية، لأن جزءًا كبيرًا من الاتفاقية لم يتم الوفاء به بعد،لا يزال موردو الأسمدة يواجهون صعوبات.وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، عبر ممر إنساني في البحر الأسود.في وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نهج الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تنفيذ صفقة الحبوب بأنه "غير جدي".وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات، تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو، في أكثر من مناسبة، إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، والدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة إليها.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.

https://sputnikarabic.ae/20230428/بيسكوف-آفاق-تمديد-صفقة-الحبوب-ليست-جيدة-بما-فيه-الكفاية--1076412279.html

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روسيا, لقاء, مبادرة, حبوب, الخارجية الروسية