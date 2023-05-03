https://sputnikarabic.ae/20230503/الطاقة-التركية-تكشف-عن-اتفاق-مع-غازبروم-على-تأجيل-جزء-من-المدفوعات-على-الغاز-1076589211.html
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T03:09+0000
2023-05-03T03:09+0000
2023-05-03T03:14+0000
شركة غازبروم
روسيا
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وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.وكانت تقارير إعلامية، أفادت، في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دعم روسيا لتلبية طلبات تركيا للحصول على الموارد الطاقوية، لا سيما الغاز الطبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-مستعدون-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-لتوزيعه-وتحديد-سعره--1068981027.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
03:09 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.
وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
13 أكتوبر 2022, 11:01 GMT
وكانت تقارير إعلامية، أفادت، في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دعم روسيا لتلبية طلبات تركيا
للحصول على الموارد الطاقوية، لا سيما الغاز الطبيعي.