عربي
https://sputnikarabic.ae/20230503/الطاقة-التركية-تكشف-عن-اتفاق-مع-غازبروم-على-تأجيل-جزء-من-المدفوعات-على-الغاز-1076589211.html
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T03:09+0000
2023-05-03T03:14+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.وكانت تقارير إعلامية، أفادت، في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دعم روسيا لتلبية طلبات تركيا للحصول على الموارد الطاقوية، لا سيما الغاز الطبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-مستعدون-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-لتوزيعه-وتحديد-سعره--1068981027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي

03:09 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Максим Блинов
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.
وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
بوتين: مستعدون لإنشاء مركز للغاز في تركيا لتوزيعه وتحديد سعره
13 أكتوبر 2022, 11:01 GMT
وكانت تقارير إعلامية، أفادت، في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دعم روسيا لتلبية طلبات تركيا للحصول على الموارد الطاقوية، لا سيما الغاز الطبيعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала