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https://sputnikarabic.ae/20230503/تركمانستان-تخطط-لإطلاق-ممر-نقل-يربطها-بإيران-والعراق-وتركيا-1076589810.html
تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا
تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا
صرح الرئيس التركماني، سرادار بردي محمدوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تخطط لإطلاق ممر نقل يربط تركمانستان وإيران والعراق وتركيا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T04:38+0000
2023-05-03T05:10+0000
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عشق آباد - سبوتنيك. وقال بردي محمدوف، في المؤتمر الدولي الثاني "ممرات النقل والعبور الدولية: التفاعل والتنمية 2023" في العاصمة عشق آباد، وفقًا لصحيفة "Neytralny Turkmenistan": "سيتم في المستقبل إطلاق ممر النقل من الشرق إلى الغرب الذي سيصل تركمانستان وإيران والعراق وتركيا".وأضاف أن بناء الطريق السريع والجسر عبر خليج "قره بوغاز كول" بين تركمانستان وكازاخستان سيزيد بشكل كبير من الشراكة في النقل والتجارة والتداول بين البلدين.وأوضح الرئيس أن طريقًا سريعًا يربط بين الجزء الشرقي والوسطى من تركمانستان سيوفر لأوزبكستان الوصول إلى الميناء البحري الدولي على بحر قزوين، ومن هناك إلى القوقاز وأوروبا وجنوب روسيا، وشمال إيران ودول الخليج ومضيق هرمز عبر الطرق البحرية.
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تركمانستان, أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, العراق
تركمانستان, أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, العراق

تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا

04:38 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصورسردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد
سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Alexander Astafiev
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صرح الرئيس التركماني، سرادار بردي محمدوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تخطط لإطلاق ممر نقل يربط تركمانستان وإيران والعراق وتركيا.
عشق آباد - سبوتنيك. وقال بردي محمدوف، في المؤتمر الدولي الثاني "ممرات النقل والعبور الدولية: التفاعل والتنمية 2023" في العاصمة عشق آباد، وفقًا لصحيفة "Neytralny Turkmenistan": "سيتم في المستقبل إطلاق ممر النقل من الشرق إلى الغرب الذي سيصل تركمانستان وإيران والعراق وتركيا".
رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق آباد، 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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وأضاف أن بناء الطريق السريع والجسر عبر خليج "قره بوغاز كول" بين تركمانستان وكازاخستان سيزيد بشكل كبير من الشراكة في النقل والتجارة والتداول بين البلدين.
وأوضح الرئيس أن طريقًا سريعًا يربط بين الجزء الشرقي والوسطى من تركمانستان سيوفر لأوزبكستان الوصول إلى الميناء البحري الدولي على بحر قزوين، ومن هناك إلى القوقاز وأوروبا وجنوب روسيا، وشمال إيران ودول الخليج ومضيق هرمز عبر الطرق البحرية.
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