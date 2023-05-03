https://sputnikarabic.ae/20230503/تركمانستان-تخطط-لإطلاق-ممر-نقل-يربطها-بإيران-والعراق-وتركيا-1076589810.html

تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا

تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا

صرح الرئيس التركماني، سرادار بردي محمدوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تخطط لإطلاق ممر نقل يربط تركمانستان وإيران والعراق وتركيا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T04:38+0000

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عشق آباد - سبوتنيك. وقال بردي محمدوف، في المؤتمر الدولي الثاني "ممرات النقل والعبور الدولية: التفاعل والتنمية 2023" في العاصمة عشق آباد، وفقًا لصحيفة "Neytralny Turkmenistan": "سيتم في المستقبل إطلاق ممر النقل من الشرق إلى الغرب الذي سيصل تركمانستان وإيران والعراق وتركيا".وأضاف أن بناء الطريق السريع والجسر عبر خليج "قره بوغاز كول" بين تركمانستان وكازاخستان سيزيد بشكل كبير من الشراكة في النقل والتجارة والتداول بين البلدين.وأوضح الرئيس أن طريقًا سريعًا يربط بين الجزء الشرقي والوسطى من تركمانستان سيوفر لأوزبكستان الوصول إلى الميناء البحري الدولي على بحر قزوين، ومن هناك إلى القوقاز وأوروبا وجنوب روسيا، وشمال إيران ودول الخليج ومضيق هرمز عبر الطرق البحرية.

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