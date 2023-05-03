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https://sputnikarabic.ae/20230503/تركيا-توجه-تحذيرات-لفرنسا--1076597376.html
تركيا توجه تحذيرات لفرنسا
تركيا توجه تحذيرات لفرنسا
وجهت السلطات التركية تحذيرات لفرنسا، على خلفية اعتداء أنصار "بي كي كي" على مواطنين أتراك في مدينة مرسيليا الفرنسية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:32+0000
2023-05-03T08:32+0000
العالم
تحذير
الخارجية التركية
أخبار فرنسا
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وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأربعاء: "وجهنا تحذيرات لفرنسا عقب اعتداء أنصار "بي كي كي" الإرهابي على مواطنين أتراك في مرسيليا".وأعربت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لقياديين من حزب العمال الكردستاني، واعتبرت أن ذلك يقوض جهود محاربة الإرهاب برعاية "الناتو".كما أعلن أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمنية، على خلفية افتتاح يريفان نصب "نيميسيس" التذكاري، الذي يرمز إلى منفذي اغتيالات قادة عسكريين وسياسيين في عهد الدولة العثمانية، معتبرا الخطوة "غير مقبولة".وأوضح تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستسمح لطائرة رئيس البرلمان الأرمني، ألين سيمونيان، فقط بدخول الأجواء التركية، لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، يومي 4 و5 أيار/ مايو الجاري في أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-التركية-استضافة-فرنسا-لوحدات-حماية-الشعب-الكردية-تتعارض-مع-محاربة-الإرهاب-1075231303.html
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العالم, تحذير, الخارجية التركية, أخبار فرنسا
العالم, تحذير, الخارجية التركية, أخبار فرنسا

تركيا توجه تحذيرات لفرنسا

08:32 GMT 03.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . POOL
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وجهت السلطات التركية تحذيرات لفرنسا، على خلفية اعتداء أنصار "بي كي كي" على مواطنين أتراك في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأربعاء: "وجهنا تحذيرات لفرنسا عقب اعتداء أنصار "بي كي كي" الإرهابي على مواطنين أتراك في مرسيليا".
وأعربت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لقياديين من حزب العمال الكردستاني، واعتبرت أن ذلك يقوض جهود محاربة الإرهاب برعاية "الناتو".
وجاء في بيان الدفاع التركية: "استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي قياديين من وحدات حماية الشعب يتعارض مع روح التحالف وحرب الناتو ضد الإرهاب".
كما أعلن أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمنية، على خلفية افتتاح يريفان نصب "نيميسيس" التذكاري، الذي يرمز إلى منفذي اغتيالات قادة عسكريين وسياسيين في عهد الدولة العثمانية، معتبرا الخطوة "غير مقبولة".
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
الدفاع التركية: استضافة فرنسا لوحدات حماية الشعب الكردية تتعارض مع محاربة الإرهاب
28 مارس, 10:37 GMT
وأوضح تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستسمح لطائرة رئيس البرلمان الأرمني، ألين سيمونيان، فقط بدخول الأجواء التركية، لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، يومي 4 و5 أيار/ مايو الجاري في أنقرة.
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