https://sputnikarabic.ae/20230503/حظر-تحليق-الطائرات-المسيرة-في-سماء-موسكو--1076624122.html
حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو
حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو
أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية ابتداءً من اليوم. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:24+0000
2023-05-03T13:24+0000
2023-05-03T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في "تلغرام": "لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم".وأشار عمدة موسكو إلى أن هذا الحظر يستثني "الطائرات دون طيار، التي تستخدم وفقا لقرارات سلطات الدولة".أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".وأكد أنه "لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرات في محيط الكرملين".وبدوره، زعم مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا علاقة لها بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، بحسب "فرانس بريس".
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روسيا
حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو
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أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية ابتداءً من اليوم.
وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في "تلغرام": "لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم".
وأشار عمدة موسكو إلى أن هذا الحظر يستثني "الطائرات دون طيار، التي تستخدم وفقا لقرارات سلطات الدولة".
وبيّن عمدة موسكو أن القرار اتخذ لمنع الاستخدام غير المصرح به للطائرات دون طيار، التي قد يعقد عمل وكالات إنفاذ القانون.
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
"نعتبر هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".
وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".
وأكد أنه "لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرات في محيط الكرملين".
وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
وبدوره، زعم مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا علاقة لها بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، بحسب "فرانس بريس".