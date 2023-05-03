https://sputnikarabic.ae/20230503/حظر-تحليق-الطائرات-المسيرة-في-سماء-موسكو--1076624122.html

حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو

حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو

أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية ابتداءً من اليوم. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T13:24+0000

2023-05-03T13:24+0000

2023-05-03T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في "تلغرام": "لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم".وأشار عمدة موسكو إلى أن هذا الحظر يستثني "الطائرات دون طيار، التي تستخدم وفقا لقرارات سلطات الدولة".أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".وأكد أنه "لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرات في محيط الكرملين".وبدوره، زعم مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا علاقة لها بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، بحسب "فرانس بريس".

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