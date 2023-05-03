https://sputnikarabic.ae/20230503/خبير-زيارة-الرئيس-الإيراني-تبين-أن-المجال-أصبح-متاح-لإعادة-إعمار-سوريا-والمنطقة-1076624414.html

خبير: زيارة الرئيس الإيراني تبين أن المجال أصبح متاح لإعادة إعمار سوريا والمنطقة

خبير: زيارة الرئيس الإيراني تبين أن المجال أصبح متاح لإعادة إعمار سوريا والمنطقة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T13:28+0000

2023-05-03T13:28+0000

2023-05-03T13:28+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: زيارة الرئيس الإيراني تبين أنه أصبح المجال متاح لإعادة إعمار سوريا والمنطقة خبير: زيارة الرئيس الإيراني تبين أنه أصبح المجال متاح لإعادة إعمار سوريا والمنطقة

صرح رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، في مقابلة صحفية، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع روسيا ، لكنها تولي اهتمامًا لإمكانية تصعيد الصراع في أوكرانيا. ويقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:"على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدعمون نظام كييف بالأسلحة والمعدات والأموال، إلا أن هذه الدول لا تريد أن يتمدد الصراع مع روسيا، لأنها دولة كبيرة ونووية يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرب نووية مدمرة".في أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عامًا،الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.يقول محلل قناة "الميادين" للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على وقف لإطلاق النار. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الفلسطيني، الدكتور حسن مرهج لـ "بلا قيود":وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان. الأمر الذي تحدّث عنه المحلّل السياسي السوداني، طلال طه سليمان، لبرنامجنا، وقال:الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 16 مليون دينار كويتي لصالح تونس. وبهذا الصدد تقول الخبيرة الاقتصادية التونسية، الدكتورة جنات بن عبد الله لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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