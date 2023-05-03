https://sputnikarabic.ae/20230503/خفر-السواحل-التركي-ينقذ-104-مهاجرين-غربي-البلاد-1076641009.html
خفر السواحل التركي ينقذ 104 مهاجرين غربي البلاد
خفر السواحل التركي ينقذ 104 مهاجرين غربي البلاد
أعلنت السلطات التركية ضبط 53 مهاجرًا غير شرعي، وأنقذت 104 مهاجرين في المياه قبالة ولاية إزمير غربي تركيا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T20:34+0000
2023-05-03T20:34+0000
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جاء هذا في بيان، اليوم الأربعاء، صادر عن فرق خفر السواحل التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت إن فرقها ضبطت 53 مهاجرا غير نظامي على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء جشمة التابع لولاية إزمير.وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين.واتهم البيان اليونان بأنها ألقت بالمهاجرين غير الشرعيين إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل قضائي فوتشا وجشمة في ولاية إزمير.وفي أعقاب استكمال إجراءاتهم القانونية جرى نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولاية ذاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230408/تركيا-تعلن-ضبط-وترحيل-آلاف-المهاجرين-خلال-أسبوع-1075695426.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
خفر السواحل التركي ينقذ 104 مهاجرين غربي البلاد
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أعلنت السلطات التركية ضبط 53 مهاجرًا غير شرعي، وأنقذت 104 مهاجرين في المياه قبالة ولاية إزمير غربي تركيا.
جاء هذا في بيان، اليوم الأربعاء، صادر عن فرق خفر السواحل التركية، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقالت إن فرقها ضبطت 53 مهاجرا غير نظامي على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء جشمة التابع لولاية إزمير.
وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين.
واتهم البيان اليونان بأنها ألقت بالمهاجرين غير الشرعيين
إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل قضائي فوتشا وجشمة في ولاية إزمير.
وفي أعقاب استكمال إجراءاتهم القانونية جرى نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولاية ذاتها.