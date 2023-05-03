https://sputnikarabic.ae/20230503/روسيا-سنضطر-للرد-عسكريا-في-حال-استخدمت-أمريكا-أراضي-فنلندا-1076613699.html
روسيا: سنضطر للرد عسكريا في حال استخدمت أمريكا أراضي فنلندا
روسيا: سنضطر للرد عسكريا في حال استخدمت أمريكا أراضي فنلندا
أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة ذات طبيعة عسكرية تقنية في حال اقتراب الجيش الأمريكي من الحدود الروسية، سواء في إطار اتفاقية... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:17+0000
2023-05-03T11:17+0000
2023-05-03T11:24+0000
روسيا
الناتو
فنلندا
تهديد
رد
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر أي نهج للبنية التحتية العسكرية الأمريكية عند الحدود الروسية - سواء في إطار "الناتو" أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية - تأكيدا مباشرًا لهدف واشنطن المعلن رسميا بإلحاق ما يسمى "هزيمة استراتيجية" على بلدنا. نحن نراقب عن كثب خطط تحالف شمال الأطلسي فيما يتعلق بفنلندا. ونؤكد أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية عسكرية - فنية وغير ذلك، من أجل وقف التهديدات الموجهة ضد أمننا القومي الناشئ في هذا الصدد".وأفادت وزارة الخارجية الفنلندية أنه في الأسبوع الأخير من أبريل / نيسان، استمرت المفاوضات بشأن اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي (DCA) بين فنلندا والولايات المتحدة في هلسنكي.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-سفينة-روسية-قرب-التيار-الشمالي--1076613813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, فنلندا, تهديد, رد
روسيا, الناتو, فنلندا, تهديد, رد
روسيا: سنضطر للرد عسكريا في حال استخدمت أمريكا أراضي فنلندا
11:17 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة ذات طبيعة عسكرية تقنية في حال اقتراب الجيش الأمريكي من الحدود الروسية، سواء في إطار اتفاقية ثنائية حول التعاون الدفاعي بين هلسنكي وواشنطن أو في إطار "الناتو".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر أي نهج للبنية التحتية العسكرية الأمريكية عند الحدود الروسية - سواء في إطار "الناتو" أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية - تأكيدا مباشرًا لهدف واشنطن المعلن رسميا بإلحاق ما يسمى "هزيمة استراتيجية" على بلدنا. نحن نراقب عن كثب خطط تحالف شمال الأطلسي فيما يتعلق بفنلندا. ونؤكد أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية عسكرية - فنية وغير ذلك، من أجل وقف التهديدات الموجهة ضد أمننا القومي الناشئ في هذا الصدد".
نحن نعتبر مثل هذه الخطط دليلا واضحا على ما حذر منه الجانب الروسي مرارا وتكرارا - تفقد فنلندا سيادتها بشكل لا رجعة فيه. هذا ما بدأ بالفعل. في السابق، ربما لم يكن الأمر واضحا جدا، لكنه الآن مكتمل بالفعل.
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وأفادت وزارة الخارجية الفنلندية أنه في الأسبوع الأخير من أبريل / نيسان، استمرت المفاوضات بشأن اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي (DCA) بين فنلندا والولايات المتحدة في هلسنكي.