https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-سفينة-روسية-قرب-التيار-الشمالي--1076613813.html

الخارجية الروسية تنفي مزاعم وجود سفينة روسية قرب "التيار الشمالي"

الخارجية الروسية تنفي مزاعم وجود سفينة روسية قرب "التيار الشمالي"

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية حول وجود سفينة حربية روسية في منطقة انفجارات التيار الشمالي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T11:22+0000

2023-05-03T11:22+0000

2023-05-03T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

الخارجية الروسية

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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لها اليوم الأربعاء، المنشورات التي تتحدث عن وجود سفينة روسية في منطقة التيار الشمالي، قبل الانفجار بعدة أيام، والتي تداولتها وسائل الإعلام في كل من الدنمارك وألمانيا والسويد، بأنها مزيفة ولفتت الانتباه إلى أنه طوال الوقت الذي مضى على تفجيرات التيار الشمالي، التزمت السلطات الدنماركية "الصمت" بشأن حقيقة أن لديهم صور أقمار صناعية للسفينة الروسية في المكان.وتابعت زاخاروفا، في المؤتمر الصحفي: "أود تبديد تكهنات "الناتو". ففي الفترة من 19 مارس إلى 24 سبتمبر 2022، قام أسطول البلطيق بإجراء عملية في السلاسل البحرية لبحر البلطيق كجزء من التدريبات المخطط لها، و ليس من الممكن تحديد موقعها في منطقة الهجوم الإرهابي المزعوم على خط أنابيب الغاز، بسبب البعد الجغرافي الكبير لتدريب أسطول البلطيق".في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.في سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.

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رصد عسكري, الخارجية الروسية