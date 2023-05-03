https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-سفينة-روسية-قرب-التيار-الشمالي--1076613813.html
الخارجية الروسية تنفي مزاعم وجود سفينة روسية قرب "التيار الشمالي"
الخارجية الروسية تنفي مزاعم وجود سفينة روسية قرب "التيار الشمالي"
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية حول وجود سفينة حربية روسية في منطقة انفجارات التيار الشمالي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:22+0000
2023-05-03T11:22+0000
2023-05-03T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لها اليوم الأربعاء، المنشورات التي تتحدث عن وجود سفينة روسية في منطقة التيار الشمالي، قبل الانفجار بعدة أيام، والتي تداولتها وسائل الإعلام في كل من الدنمارك وألمانيا والسويد، بأنها مزيفة ولفتت الانتباه إلى أنه طوال الوقت الذي مضى على تفجيرات التيار الشمالي، التزمت السلطات الدنماركية "الصمت" بشأن حقيقة أن لديهم صور أقمار صناعية للسفينة الروسية في المكان.وتابعت زاخاروفا، في المؤتمر الصحفي: "أود تبديد تكهنات "الناتو". ففي الفترة من 19 مارس إلى 24 سبتمبر 2022، قام أسطول البلطيق بإجراء عملية في السلاسل البحرية لبحر البلطيق كجزء من التدريبات المخطط لها، و ليس من الممكن تحديد موقعها في منطقة الهجوم الإرهابي المزعوم على خط أنابيب الغاز، بسبب البعد الجغرافي الكبير لتدريب أسطول البلطيق".في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.في سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الخارجية-الروسية-تصرفات-بولندا-لن-تمر-دون-رد-فعل-1076577289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الخارجية الروسية
رصد عسكري, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تنفي مزاعم وجود سفينة روسية قرب "التيار الشمالي"
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية حول وجود سفينة حربية روسية في منطقة انفجارات التيار الشمالي.
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، في تصريح لها اليوم الأربعاء، المنشورات التي تتحدث عن وجود سفينة روسية في منطقة التيار الشمالي، قبل الانفجار بعدة أيام، والتي تداولتها وسائل الإعلام في كل من الدنمارك
وألمانيا والسويد، بأنها مزيفة ولفتت الانتباه إلى أنه طوال الوقت الذي مضى على تفجيرات التيار الشمالي، التزمت السلطات الدنماركية "الصمت" بشأن حقيقة أن لديهم صور أقمار صناعية للسفينة الروسية في المكان.
وأضافت زاخاروفا متابعة، أول ما سيقوله أي صحفي، أو أي شخص عادي هو "هل يمكنني رؤية هذة الصور؟". لدى السلطات الدنماركية إجابة مسبقة على هذا السؤال "لا تنوي قيادة القوات المسلحة الدنماركية نشر هذه الصور".
وتابعت زاخاروفا، في المؤتمر الصحفي: "أود تبديد تكهنات "الناتو". ففي الفترة من 19 مارس إلى 24 سبتمبر 2022، قام أسطول البلطيق بإجراء عملية في السلاسل البحرية لبحر البلطيق كجزء من التدريبات المخطط لها، و ليس من الممكن تحديد موقعها في منطقة الهجوم الإرهابي المزعوم على خط أنابيب الغاز، بسبب البعد الجغرافي الكبير لتدريب أسطول البلطيق".
وبحسب قولها، فإن جميع أنشطة التدريب القتالي لأسطول البلطيق "نُفذت في السلاسل البحرية في الأجزاء الشرقية والوسطى من بحر البلطيق"، بينما يقع موقع انفجار خط أنابيب الغاز قرب جزيرة بورنهولم في الجزء الغربي من بحر البلطيق، في المنطقة الإقتصادية الدنماركية، "حيث يتم، استبعاد أي نشاط لقوات أسطول البلطيق وفقًا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر".
في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.
في سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك
والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.