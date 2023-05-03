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https://sputnikarabic.ae/20230503/زيلينسكي-قد-يلغي-زيارته-إلى-برلين-بسبب-وسائل-الإعلام--1076626798.html
زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام
زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام
أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تشعر بخيبة أمل من الكشف عن تفاصيل زيارة زيلينسكي المستقبلية لبرلين، وقد يتم إلغاء الزيارة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:24+0000
2023-05-03T14:24+0000
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وبحسب وسائل الإعلام: "تشعر كييف "بخيبة أمل كبيرة" لأن "معلومات سرية للغاية تم نشرها عمدًا من مصادر ألمانية" فيما يتعلق بأمن زيارة زيلينسكي المرتقبة إلى برلين.وأضاف موقع "تي أون لاين" نقلا عن مصادر شبه حكومية: "هذا العمل غير مسؤول وقد يثير تساؤلات حول الزيارة المحتملة للرئيس الأوكراني".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلا عن الشرطة، أن زيلينسكي سيزور برلين في 13 مايو/أيار، بدعوة من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وأن زيلينسكي سيتوجه بطائرة هليكوبتر إلى مدينة آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.كما أفادت وسائل الإعلام الألمانية بمثل هذه التفاصيل الأمنية في الاجتماع المقبل، مثل استخدام الكلاب للبحث عن المتفجرات وحماية غرفة زيلينسكي في فندق "ريتز كارلتون" بمساعدة القناصين.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-شرطة-برلين-تجهز-قناصين-استعدادا-لزيارة-زيلينسكي--1076623123.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام

14:24 GMT 03.05.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تشعر بخيبة أمل من الكشف عن تفاصيل زيارة زيلينسكي المستقبلية لبرلين، وقد يتم إلغاء الزيارة.
وبحسب وسائل الإعلام: "تشعر كييف "بخيبة أمل كبيرة" لأن "معلومات سرية للغاية تم نشرها عمدًا من مصادر ألمانية" فيما يتعلق بأمن زيارة زيلينسكي المرتقبة إلى برلين.
وأضاف موقع "تي أون لاين" نقلا عن مصادر شبه حكومية: "هذا العمل غير مسؤول وقد يثير تساؤلات حول الزيارة المحتملة للرئيس الأوكراني".
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
إعلام: شرطة برلين تجهز قناصين استعدادا لزيارة زيلينسكي
13:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلا عن الشرطة، أن زيلينسكي سيزور برلين في 13 مايو/أيار، بدعوة من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وأن زيلينسكي سيتوجه بطائرة هليكوبتر إلى مدينة آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.
كما أفادت وسائل الإعلام الألمانية بمثل هذه التفاصيل الأمنية في الاجتماع المقبل، مثل استخدام الكلاب للبحث عن المتفجرات وحماية غرفة زيلينسكي في فندق "ريتز كارلتون" بمساعدة القناصين.
يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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