https://sputnikarabic.ae/20230503/زيلينسكي-قد-يلغي-زيارته-إلى-برلين-بسبب-وسائل-الإعلام--1076626798.html
زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام
زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام
أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تشعر بخيبة أمل من الكشف عن تفاصيل زيارة زيلينسكي المستقبلية لبرلين، وقد يتم إلغاء الزيارة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:24+0000
2023-05-03T14:24+0000
2023-05-03T14:24+0000
العالم
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وبحسب وسائل الإعلام: "تشعر كييف "بخيبة أمل كبيرة" لأن "معلومات سرية للغاية تم نشرها عمدًا من مصادر ألمانية" فيما يتعلق بأمن زيارة زيلينسكي المرتقبة إلى برلين.وأضاف موقع "تي أون لاين" نقلا عن مصادر شبه حكومية: "هذا العمل غير مسؤول وقد يثير تساؤلات حول الزيارة المحتملة للرئيس الأوكراني".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلا عن الشرطة، أن زيلينسكي سيزور برلين في 13 مايو/أيار، بدعوة من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وأن زيلينسكي سيتوجه بطائرة هليكوبتر إلى مدينة آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.كما أفادت وسائل الإعلام الألمانية بمثل هذه التفاصيل الأمنية في الاجتماع المقبل، مثل استخدام الكلاب للبحث عن المتفجرات وحماية غرفة زيلينسكي في فندق "ريتز كارلتون" بمساعدة القناصين.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-شرطة-برلين-تجهز-قناصين-استعدادا-لزيارة-زيلينسكي--1076623123.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي قد يلغي زيارته إلى برلين بسبب وسائل الإعلام
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تشعر بخيبة أمل من الكشف عن تفاصيل زيارة زيلينسكي المستقبلية لبرلين، وقد يتم إلغاء الزيارة.
وبحسب وسائل الإعلام: "تشعر كييف "بخيبة أمل كبيرة" لأن "معلومات سرية للغاية تم نشرها عمدًا من مصادر ألمانية" فيما يتعلق بأمن زيارة زيلينسكي المرتقبة إلى برلين.
وأضاف موقع "تي أون لاين" نقلا عن مصادر شبه حكومية: "هذا العمل غير مسؤول وقد يثير تساؤلات حول الزيارة المحتملة للرئيس الأوكراني".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلا عن الشرطة، أن زيلينسكي سيزور برلين في 13 مايو/أيار، بدعوة من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وأن زيلينسكي سيتوجه بطائرة هليكوبتر إلى مدينة آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.
كما أفادت وسائل الإعلام الألمانية
بمثل هذه التفاصيل الأمنية في الاجتماع المقبل، مثل استخدام الكلاب للبحث عن المتفجرات وحماية غرفة زيلينسكي في فندق "ريتز كارلتون" بمساعدة القناصين.
يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.