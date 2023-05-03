https://sputnikarabic.ae/20230503/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لاكتشاف-الحرائق-قبل-ظهور-اللهب-1076628696.html
علماء روس يبتكرون طريقة لاكتشاف الحرائق قبل ظهور اللهب
علماء روس يبتكرون طريقة لاكتشاف الحرائق قبل ظهور اللهب
قامت مجموعة من العلماء من جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية بإنشاء برنامج للكشف المبكر عن الحرائق من خلال تفاعلات الغاز في الهواء. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:03+0000
2023-05-03T15:03+0000
2023-05-03T15:03+0000
وسائط متعددة
إخماد حرائق
علماء روس
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وقال الباحثون إن هذا سيمنع تحول الاشتعال الصغير إلى حرائق كبرى في المكاتب ومراكز التسوق والمباني السكنية والمخازن. وتعمل أجهزة الكشف عن الحرائق في الوقت الحالي، عندما ينتشر الاحتراق بالفعل في الغرفة. ولكن النهج الأكثر حداثة، وفقًا للخبراء، هو اكتشاف الحريق قبل ظهور اللهب، وهو أمر ممكن بسبب تحليل تكوين الغاز في الهواء.وفقًا للعلماء، فإن النهج المقترح سيقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة للحرائق وتحسين كفاءة أنظمة إطفاء الحرائق.وأجرى الفريق أكثر من 800 تجربة على تركيب خاص، حيث قاموا بتحليل عملية الاحتراق الكاملة للخشب، والألواح البلاستيكية، ومواد البناء الأخرى القابلة للاحتراق، بحسب البحث المنشور في مجلة "سبرينغ لينك" العلمية.وفقًا للباحثين، فإن تركيز الغازات يمكن أن يحدد نوع الحريق والمواد المشتعلة فيه، وأن هذه المعلومات تجعل من الممكن تحديد استراتيجية الإطفاء المثلى.
https://sputnikarabic.ae/20230503/سبوتنيك-تجري-حوارا-مع-شات-جي-بي-تي-حول-مخاطر-الذكاء-الاصطناعي-1076627267.html
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إخماد حرائق, علماء روس
علماء روس يبتكرون طريقة لاكتشاف الحرائق قبل ظهور اللهب
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قامت مجموعة من العلماء من جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية بإنشاء برنامج للكشف المبكر عن الحرائق من خلال تفاعلات الغاز في الهواء.
وقال الباحثون إن هذا سيمنع تحول الاشتعال الصغير إلى حرائق كبرى في المكاتب ومراكز التسوق والمباني السكنية والمخازن.
وتعمل أجهزة الكشف عن الحرائق في الوقت الحالي، عندما ينتشر الاحتراق بالفعل في الغرفة. ولكن النهج الأكثر حداثة، وفقًا للخبراء، هو اكتشاف الحريق قبل ظهور اللهب، وهو أمر ممكن بسبب تحليل تكوين الغاز في الهواء.
ويعمل علماء جامعة تومسك للفنون التطبيقية على تطوير طريقة جديدة للكشف عن الحرائق عن طريق الهواء، والتي تعتمد على معالجة البيانات من أجهزة استشعار مختلفة.
وفقًا للعلماء، فإن النهج المقترح سيقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة للحرائق وتحسين كفاءة أنظمة إطفاء الحرائق.
وأجرى الفريق أكثر من 800 تجربة على تركيب خاص، حيث قاموا بتحليل عملية الاحتراق الكاملة للخشب، والألواح البلاستيكية، ومواد البناء الأخرى القابلة للاحتراق، بحسب البحث المنشور في مجلة "سبرينغ لينك
" العلمية.
وفقًا للباحثين، فإن تركيز الغازات يمكن أن يحدد نوع الحريق والمواد المشتعلة فيه، وأن هذه المعلومات تجعل من الممكن تحديد استراتيجية الإطفاء المثلى.