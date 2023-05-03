https://sputnikarabic.ae/20230503/سبوتنيك-تجري-حوارا-مع-شات-جي-بي-تي-حول-مخاطر-الذكاء-الاصطناعي-1076627267.html

"سبوتنيك" تجري حوارا مع "شات جي بي تي" حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

"سبوتنيك" تجري حوارا مع "شات جي بي تي" حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع تقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" حول المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، هذه هي الطريقة التي أجاب بها. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T14:31+0000

2023-05-03T14:31+0000

2023-05-03T14:31+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

علوم

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_0:0:1107:623_1920x0_80_0_0_eb6dd5cd598aa69abe43c9a5c54665de.jpg

ولوحظ خلال الفترة الماضية استحواذ تقنيات روبوت المحادثة على تعاملات خدمة العملاء لما تتمتع به من استجابات نموذجية بأسرع ما يمكن، وفيما يلي أبرز مع جاء في حوار سبوتنيك مع "شات جي بي تي".وحول كيفية عمل روبوتات المحادثة، قال "شات جي بي تي" إن روبوتات المحادثة تعمل وفقا لخوارزميات مبرمجة بهدف أتمتة التفاعلات بناء على مدخلات معينة، تعتمد بشكل أساسي على النصوص.ويرى "شات جي بي تي" إن هناك تهديدات متعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد تسهيل عملية الدردشة، حيث إنه يستخدم الشبكات العصبية للتعلم العميق لتوليد مخرجات بناء على المدخلات البشرية، وهنا مكمن الخطورة حيث قد يتحكم في هذه المدخلات بشر غير معلومة نواياهم.وعدد "شات جي بي تي" مخاطر أخرى لخصها في عدة نقاط كما يلي:وحول المنافسة مع البشر، يرى "شات جي بي تي" إنه لم يعد هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عمل الأشياء في مختلف المجالات، ومع ذلك، فهو ليس نظاما مثاليا وعليه العديد من القيود، على سبيل المثال، يتطلب مساهمة بشرية للعمل بفعالية. لكن مع زيادة تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنها نظريا أن تحل محل البشر في مجالات محددة، مثل تحليل البيانات وخدمة العملاء، مما سيتسبب في ترك الكثيرين لوظائفهم.

https://sputnikarabic.ae/20230503/الأب-الروحي-للذكاء-الاصطناعي-يستقيل-من-غوغل-1076615022.html

https://sputnikarabic.ae/20230421/الذكاء-الاصطناعي-يتعرف-على-30-مرضا-في-موسكو-قبل-نهاية-العام-1076157967.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, علوم, حصري