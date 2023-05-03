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https://sputnikarabic.ae/20230503/فنلندا-تعلن-استحالة-نقل-مقاتلات-هورنت-إلى-أوكرانيا-1076629748.html
فنلندا تعلن استحالة نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا
فنلندا تعلن استحالة نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيست، اليوم الأربعاء، أن فنلندا لن تكون قادرة على نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا على الأقل في السنوات المقبلة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:29+0000
2023-05-03T15:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فنلندا
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وقال نينيست خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "من الواضح أن الموقع الجغرافي لفنلندا مختلف تمامًا عن البلدان الأوروبية الأخرى. لا يمكننا التخلي عن "هورنت" حتى نحصل على مقاتلات جديدة. ولسوء الحظ، سيصبح هورنت عمليًا شيئًا من الماضي".وفي وقت سابق من اليوم، وصل زيلينسكي في زيارة غير معلنة، إلى فنلندا، حيث تعقد قمة دول أوروبا الشمالية وأوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/زيلينسكي-قد-يلغي-زيارته-إلى-برلين-بسبب-وسائل-الإعلام--1076626798.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, فنلندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, فنلندا

فنلندا تعلن استحالة نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا

15:29 GMT 03.05.2023
© Sputnikإف أيه-18إف سوبر هورنت"
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik
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أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيست، اليوم الأربعاء، أن فنلندا لن تكون قادرة على نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا على الأقل في السنوات المقبلة.
وقال نينيست خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "من الواضح أن الموقع الجغرافي لفنلندا مختلف تمامًا عن البلدان الأوروبية الأخرى. لا يمكننا التخلي عن "هورنت" حتى نحصل على مقاتلات جديدة. ولسوء الحظ، سيصبح هورنت عمليًا شيئًا من الماضي".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل زيلينسكي في زيارة غير معلنة، إلى فنلندا، حيث تعقد قمة دول أوروبا الشمالية وأوكرانيا.

وتمتلك القوات الجوية الفنلندية حاليًا 62 مقاتلة من طراز "ماكدونيل دوغلاس إف/أيه-18 هورنت"، التي من المتوقع أن يتم استبدالها بدءًا من عام 2025، بمقاتلات "لوكهيد مارتن إف-35 أيه لايتنينع 2" الجديدة.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
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14:24 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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