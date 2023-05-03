https://sputnikarabic.ae/20230503/فنلندا-تعلن-استحالة-نقل-مقاتلات-هورنت-إلى-أوكرانيا-1076629748.html

فنلندا تعلن استحالة نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا

فنلندا تعلن استحالة نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيست، اليوم الأربعاء، أن فنلندا لن تكون قادرة على نقل مقاتلات "هورنت" إلى أوكرانيا على الأقل في السنوات المقبلة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T15:29+0000

2023-05-03T15:29+0000

2023-05-03T15:29+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

فنلندا

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وقال نينيست خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "من الواضح أن الموقع الجغرافي لفنلندا مختلف تمامًا عن البلدان الأوروبية الأخرى. لا يمكننا التخلي عن "هورنت" حتى نحصل على مقاتلات جديدة. ولسوء الحظ، سيصبح هورنت عمليًا شيئًا من الماضي".وفي وقت سابق من اليوم، وصل زيلينسكي في زيارة غير معلنة، إلى فنلندا، حيث تعقد قمة دول أوروبا الشمالية وأوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230503/زيلينسكي-قد-يلغي-زيارته-إلى-برلين-بسبب-وسائل-الإعلام--1076626798.html

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