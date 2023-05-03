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https://sputnikarabic.ae/20230503/قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-في-مصنع-للكيماويات-شرقي-الصين-1076623827.html
قتلى وجرحى جراء انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين
قتلى وجرحى جراء انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين
لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، فيما لا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، عقب انفجار هز مصنع للمواد الكيميائية في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:21+0000
2023-05-03T13:21+0000
العالم
الصين
صوت انفجار
قتلى وجرحى
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وأفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أن الحادث في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة "لوشي" للمواد الكيميائية التابعة لشركة سينوكيم القابضة المحدودة، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد وقوع الانفجار.وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن العثور على خمسة أشخاص متوفين في موقع الحادث، لكن طاقم العمل الميداني عثر على أربع جثث أخرى خلال المزيد من عمليات البحث والإنقاذ. ولا يزال هناك شخص واحد مفقودا، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230501/مصرع-5-أشخاص-جراء-انفجار-في-مصنع-للكيماويات-في-الصين-فيديو-1076516849.html
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العالم, الصين, صوت انفجار, قتلى وجرحى
العالم, الصين, صوت انفجار, قتلى وجرحى

قتلى وجرحى جراء انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين

13:21 GMT 03.05.2023
© Photo / CHINA STRINGER NETWORK / تصاعد الدخان بعد انفجار في مصنع كيماويات في الصين
تصاعد الدخان بعد انفجار في مصنع كيماويات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / CHINA STRINGER NETWORK /
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لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، فيما لا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، عقب انفجار هز مصنع للمواد الكيميائية في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وأفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أن الحادث في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة "لوشي" للمواد الكيميائية التابعة لشركة سينوكيم القابضة المحدودة، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد وقوع الانفجار.
وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن العثور على خمسة أشخاص متوفين في موقع الحادث، لكن طاقم العمل الميداني عثر على أربع جثث أخرى خلال المزيد من عمليات البحث والإنقاذ.
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مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
1 مايو, 12:34 GMT
ولا يزال هناك شخص واحد مفقودا، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
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