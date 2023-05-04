https://sputnikarabic.ae/20230504/أنطونوف-حول-كلام-واشنطن-عن-الهجوم--على-الكرملين-تصريحات-المسؤولين-الرسميين-تُدهش-بسخريتها-وسخافتها-1076643836.html
أنطونوف: تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم بالمسيرات على الكرملين مدهشة بسخافتها
أنطونوف: تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم بالمسيرات على الكرملين مدهشة بسخافتها
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم على الكرملين باستخدام طائرات مسيرة تثير الدهشة بسخافتها... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T03:23+0000
2023-05-04T03:23+0000
2023-05-04T03:24+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف، ردا على طلب تقييمه رد فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم، تصريحات الممثلين الرسميين لواشنطن تدهش بسخريتها وسخافتها، أنهم لم يتمكنوا من الاعتراف بعمل إرهابي خطط له نظام زيلينسكي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وهو الأمر الواضح للجميع.وأضاف السفير الروسي "علاوة على ذلك، لم يتم اختيار الوقت بالصدفة، عشية يوم النصر، موكب 9 أيار/مايو، الذي من المخطط له حضور ضيوف أجانب".وأشار السفير إلى أن الجانب الروسي كان يأمل بأن يكون لدى الإدارة الأمريكية من القوة والكرامة ما يكفي لإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم، بحسب أنطونوف، تحمي مجرمي كييف.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-زيلينسكي-يغادر-أوكرانيا-متوجها-إلى-هولندا-1076641199.html
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أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف: تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم بالمسيرات على الكرملين مدهشة بسخافتها
03:23 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 03:24 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم على الكرملين باستخدام طائرات مسيرة تثير الدهشة بسخافتها وسخريتها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف، ردا على طلب تقييمه رد فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم، تصريحات الممثلين الرسميين لواشنطن تدهش بسخريتها وسخافتها، أنهم لم يتمكنوا من الاعتراف بعمل إرهابي خطط له نظام زيلينسكي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وهو الأمر الواضح للجميع.
وأضاف السفير الروسي "علاوة على ذلك، لم يتم اختيار الوقت بالصدفة، عشية يوم النصر، موكب 9 أيار/مايو، الذي من المخطط له حضور ضيوف أجانب".
وأشار السفير إلى أن الجانب الروسي كان يأمل بأن يكون لدى الإدارة الأمريكية من القوة والكرامة ما يكفي لإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم، بحسب أنطونوف، تحمي مجرمي كييف.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.