عربي
https://sputnikarabic.ae/20230504/أوكرانيا-تبدأ-اختبار-نظام-رصد-صواريخ-تسلمته-من-إسرائيل-1076679761.html
أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل
أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل
قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T19:51+0000
2023-05-04T19:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
وأوضح السفير أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وبحسب السفير، يسمح النظام "بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، كما أنه يحسب مقدار الوقت الذي يتعين على الأشخاص في مناطق الخطر، البحث فيه عن مأوى.وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذّر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار وإما بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/هل-ستصل-كييف-فعلا-إعلام-زيلينسكي-سيكون-سعيدا-حال-حصول-أوكرانيا-على-القبة-الحديدية-1073229196.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/الوفد-الإسرائيلي-إلى-أوكرانيا-يلمح-لإمكانية-دعم-كييف-عسكريا-1073812267.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل

19:51 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل.
وأوضح السفير أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حالياً في العاصمة.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"هل ستصل كييف فعلا"... إعلام: زيلينسكي سيكون سعيدا حال حصول أوكرانيا على "القبة الحديدية"
7 فبراير, 15:11 GMT
وبحسب السفير، يسمح النظام "بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، كما أنه يحسب مقدار الوقت الذي يتعين على الأشخاص في مناطق الخطر، البحث فيه عن مأوى.
وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذّر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار وإما بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
الوفد الإسرائيلي إلى أوكرانيا يلمح لإمكانية دعم كييف عسكريا
21 فبراير, 09:21 GMT
قال السفير: "هذا مهم جدًا لبنيتنا التحتية المدنية والعسكرية. إنها المعدات التي ستسمح لنا بإنقاذ الأرواح".
ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.
كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала