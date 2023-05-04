https://sputnikarabic.ae/20230504/أوكرانيا-تبدأ-اختبار-نظام-رصد-صواريخ-تسلمته-من-إسرائيل-1076679761.html
أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل
أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل
قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T19:51+0000
2023-05-04T19:51+0000
2023-05-04T19:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
وأوضح السفير أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وبحسب السفير، يسمح النظام "بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، كما أنه يحسب مقدار الوقت الذي يتعين على الأشخاص في مناطق الخطر، البحث فيه عن مأوى.وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذّر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار وإما بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/هل-ستصل-كييف-فعلا-إعلام-زيلينسكي-سيكون-سعيدا-حال-حصول-أوكرانيا-على-القبة-الحديدية-1073229196.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/الوفد-الإسرائيلي-إلى-أوكرانيا-يلمح-لإمكانية-دعم-كييف-عسكريا-1073812267.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل
تابعنا عبر
قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل.
وأوضح السفير أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست
" الإسرائيلية.
وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حالياً في العاصمة.
وبحسب السفير، يسمح النظام "بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، كما أنه يحسب مقدار الوقت الذي يتعين على الأشخاص في مناطق الخطر، البحث فيه عن مأوى.
وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذّر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار وإما بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.
قال السفير: "هذا مهم جدًا لبنيتنا التحتية المدنية والعسكرية. إنها المعدات التي ستسمح لنا بإنقاذ الأرواح".
ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.
كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.