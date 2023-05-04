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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الأوكراني-يسقط-طائرة-بدون-طيار-تابعة-له-فوق-كييف-1076682227.html
القوات الأوكرانية تسقط طائرة بدون طيار تابعة لها فوق كييف
القوات الأوكرانية تسقط طائرة بدون طيار تابعة لها فوق كييف
أعلنت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا، مساء الخميس، أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" تابعة لهم، في الهواء، فوق العاصمة كييف. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T23:53+0000
2023-05-04T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح البيان أن الطائرة فقدت السيطرة عليها أثناء رحلة مخططة حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أنه "أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ الأهداف بواسطة الأسلحة النارية المتحركة لحماية العاصمة من أي نتائج غير مرغوب فيها".وأكدت قيادة القوات الجوية أنه تم تدمير الهدف. ويعتقد الجيش الأوكراني أن عطلًا فنيًا هو المسؤول عن تلك الحادثة.وفي وقت سابق، أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بحرائق اندلعت بعد سقوط طائرات بدون طيار في مناطق سولومنسك وبيتشيرسك في العاصمة الأوكرانية، وحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، اندلع حريق في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة سولومنسك.ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للطائرة بدون طيار وتدميرها في وقت لاحق. وأظهر أحد الفيديوهات التي تم التقاطها من الساحة الرئيسية في كييف، وهي ساحة الاستقلال، ولم يتم سماع صفارات الإنذار الجوي في الفيديو، على الرغم من إعلان حالة الإنذار الجوي في المدينة والمنطقة المحيطة بها.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تسقط طائرة بدون طيار تابعة لها فوق كييف

23:53 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 23:55 GMT 04.05.2023)
© AFP 2023 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / Arman Soldin
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أعلنت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا، مساء الخميس، أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" تابعة لهم، في الهواء، فوق العاصمة كييف.
وأوضح البيان أن الطائرة فقدت السيطرة عليها أثناء رحلة مخططة حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أنه "أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ الأهداف بواسطة الأسلحة النارية المتحركة لحماية العاصمة من أي نتائج غير مرغوب فيها".
وأكدت قيادة القوات الجوية أنه تم تدمير الهدف. ويعتقد الجيش الأوكراني أن عطلًا فنيًا هو المسؤول عن تلك الحادثة.
وفي وقت سابق، أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بحرائق اندلعت بعد سقوط طائرات بدون طيار في مناطق سولومنسك وبيتشيرسك في العاصمة الأوكرانية، وحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، اندلع حريق في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة سولومنسك.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للطائرة بدون طيار وتدميرها في وقت لاحق. وأظهر أحد الفيديوهات التي تم التقاطها من الساحة الرئيسية في كييف، وهي ساحة الاستقلال، ولم يتم سماع صفارات الإنذار الجوي في الفيديو، على الرغم من إعلان حالة الإنذار الجوي في المدينة والمنطقة المحيطة بها.
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