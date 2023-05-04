https://sputnikarabic.ae/20230504/إعلام-أوكراني-وقوع-سلسلة-انفجارات-في-كييف-وأوديسا-1076642819.html
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات في كييف وأوديسا 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T00:19+0000
2023-05-04T00:19+0000
2023-05-04T00:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، تم تفعيل وسائل الدفاع الجوي في كييف بعد الانفجار. كما ذكرت صحيفة "دومسكايا" أنه سُمع دوي عدة انفجارات في أوديسا وتم تفيعل وسائل الدفاع الجوي في المدينة أيضًا.ووفقًا لخريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات تشيركاسيا ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.وسبق أن تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وفي المناطق المحيطة بها، وفي مقاطعات كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبروفسك وبولتاف في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-خمس-مناطق-أوكرانية-1076642232.html
كييف
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, أخبار أوكرانيا
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
00:19 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 00:38 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات في كييف وأوديسا
ووفقًا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، تم تفعيل وسائل الدفاع الجوي في كييف بعد الانفجار. كما ذكرت صحيفة "دومسكايا" أنه سُمع دوي عدة انفجارات في أوديسا وتم تفيعل وسائل الدفاع الجوي في المدينة أيضًا.
ووفقًا لخريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي
في مقاطعات تشيركاسيا ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
وسبق أن تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وفي المناطق المحيطة بها، وفي مقاطعات كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبروفسك وبولتاف في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.