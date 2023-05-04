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إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/إعلام-أوكراني-وقوع-سلسلة-انفجارات-في-كييف-وأوديسا-1076642819.html
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات في كييف وأوديسا 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T00:19+0000
2023-05-04T00:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، تم تفعيل وسائل الدفاع الجوي في كييف بعد الانفجار. كما ذكرت صحيفة "دومسكايا" أنه سُمع دوي عدة انفجارات في أوديسا وتم تفيعل وسائل الدفاع الجوي في المدينة أيضًا.ووفقًا لخريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات تشيركاسيا ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.وسبق أن تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وفي المناطق المحيطة بها، وفي مقاطعات كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبروفسك وبولتاف في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-خمس-مناطق-أوكرانية-1076642232.html
كييف
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كييف, أخبار أوكرانيا
كييف, أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز كييف وأوديسا

00:19 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 00:38 GMT 04.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات في كييف وأوديسا
ووفقًا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، تم تفعيل وسائل الدفاع الجوي في كييف بعد الانفجار. كما ذكرت صحيفة "دومسكايا" أنه سُمع دوي عدة انفجارات في أوديسا وتم تفيعل وسائل الدفاع الجوي في المدينة أيضًا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
أمس, 23:00 GMT
ووفقًا لخريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات تشيركاسيا ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
وسبق أن تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وفي المناطق المحيطة بها، وفي مقاطعات كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبروفسك وبولتاف في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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