https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الأرمينية-يريفان-وباكو-تتفاهمان-حول-بعض-بنود-مسودة-اتفاقية-السلام-بينهما-1076680536.html
الخارجية الأرمينية: يريفان وباكو تتفاهمان حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بينهما
الخارجية الأرمينية: يريفان وباكو تتفاهمان حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بينهما
صرحت وزارة الخارجية الأرمينية، أن الوفدين الأرميني برئاسة وزير الخارجية أرارات ميرزويان والأذربيجاني برئاسة وزير الخارجية جيهون بيرموف قد توصلا إلى تفاهم حول... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T20:41+0000
2023-05-04T20:41+0000
2023-05-04T20:41+0000
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يريفان- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأرمينية، في بيان، اليوم الخميس، أن "الوزيرن وفرقهم أحرزا تقدما في التفاهم على بعض بنود مسودة الاتفاقية الثنائية بشأن السلام وإقامة علاقات بين الدولتين، مع تحديد المواقف بشأن بعض القضايا الرئيسية التي لا تزال متباينة".كما شكر الوزيران الجانب الأمريكي على تنظيم محادثات بين يريفان وباكو.هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد خلالها أن واشنطن تعتبر الحوار المباشر بين باكو ويريفان السبيل الوحيد لتسوية الخلافات في منطقة القوقاز.وأضاف البيان: "أكد الوزير بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز، معرباً أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-الأمريكية-الحوار-بين-يريفان-وباكو-السبيل-الوحيد-للسلام-1076474256.html
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العالم, تطبيع العلاقات, أرمينيا, أذربيجان
العالم, تطبيع العلاقات, أرمينيا, أذربيجان
الخارجية الأرمينية: يريفان وباكو تتفاهمان حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بينهما
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صرحت وزارة الخارجية الأرمينية، أن الوفدين الأرميني برئاسة وزير الخارجية أرارات ميرزويان والأذربيجاني برئاسة وزير الخارجية جيهون بيرموف قد توصلا إلى تفاهم حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بين البلدين، خلال المحادثات في الولايات المتحدة.
يريفان- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأرمينية، في بيان، اليوم الخميس، أن "الوزيرن وفرقهم أحرزا تقدما في التفاهم على بعض بنود مسودة الاتفاقية الثنائية بشأن السلام وإقامة علاقات بين الدولتين، مع تحديد المواقف بشأن بعض القضايا الرئيسية التي لا تزال متباينة".
كما شكر الوزيران الجانب الأمريكي على تنظيم محادثات بين يريفان وباكو.
هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد خلالها أن واشنطن تعتبر الحوار المباشر بين باكو ويريفان السبيل الوحيد لتسوية الخلافات في منطقة القوقاز.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إن" الوزير بلينكن شدد خلال المحادثة على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "أكد الوزير بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز، معرباً أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام".