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https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الصينية-تعلق-على-استهداف-الكرملين-بطائرات-مسيرة-1076650947.html
الخارجية الصينية تعلق على استهداف الكرملين بطائرات مسيرة
الخارجية الصينية تعلق على استهداف الكرملين بطائرات مسيرة
دعت الصين أطراف الصراع في أوكرانيا إلى تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، على خلفية تعرض الكرملين، يوم أمس الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، تتهم... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T07:36+0000
2023-05-04T07:44+0000
العالم
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. على جميع الأطراف تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية في بيان، إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأضاف البيان: "نعتبر هذا عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".
https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
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العالم

الخارجية الصينية تعلق على استهداف الكرملين بطائرات مسيرة

07:36 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 04.05.2023)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
CC0 / WhisperToMe /
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دعت الصين أطراف الصراع في أوكرانيا إلى تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، على خلفية تعرض الكرملين، يوم أمس الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، تتهم موسكو نظام كييف بتدبيره.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. على جميع الأطراف تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".
وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
أمس, 18:44 GMT
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان، إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وأضاف البيان: "نعتبر هذا عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".
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