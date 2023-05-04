https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الفنلندية-تحقق-في-الهجوم-على-القنصلية-الروسية--1076643051.html
الخارجية الفنلندية تحقق في الهجوم على القنصلية الروسية في ماريهامن
الخارجية الفنلندية تحقق في الهجوم على القنصلية الروسية في ماريهامن
أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، يوم الأربعاء أن الوزارة تلقت مذكرة دبلوماسية روسية بشأن الهجوم الذي وقع يوم الأحد على القنصلية الروسية في ماريهامن،... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T01:18+0000
2023-05-04T01:18+0000
2023-05-04T01:22+0000
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وقال هافيستو لصحيفة "إيلتا ليهتي" الفنلندية: "استلمت وزارة الخارجية مذكرة بشأن هذا الموضوع. ويجري التحقيق في القضية".يشار إلى أن شرطة جزر أولاند لم تفد سابقاً بأي حوادث في القنصلية الروسية ولم تعلق على بيانات وزارة الخارجية الروسية.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، أن القنصلية الروسية في ماريهامن تعرضت لهجوم ليلة الأحد، حيث قام "مجموعة من الأشخاص برمي جهاز تفجير صوتي وأشياء أخرى داخل أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية".وأضافت زاخاروفا أنه نتيجة لذلك لحق بمبنى البعثة أضرارا مادية و"شكلت أفعال المتسللين تهديداً مباشراً لحياة وصحة موظفي البعثة الروسية".وأرسلت السفارة الروسية في هلسنكي مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية مطالبة "باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة"، وفقاً لبيان الوزارة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية على تليغرام يوم الأربعاء أن رئيسها أمر بفتح قضية جنائية بشأن الهجوم، ووجه بأن تطلب وزارة الخارجية الروسية المعلومات اللازمة للتحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مبادرة-فنلندا-لإغلاق-قنصلية-روسيا-في-جزر-آلاند-1075940829.html
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القنصلية الروسية, فلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القنصلية الروسية, فلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الخارجية الفنلندية تحقق في الهجوم على القنصلية الروسية في ماريهامن
01:18 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، يوم الأربعاء أن الوزارة تلقت مذكرة دبلوماسية روسية بشأن الهجوم الذي وقع يوم الأحد على القنصلية الروسية في ماريهامن، عاصمة الإقليم الذاتي الفنلندي آلاند، وأنها تحقق في القضية.
وقال هافيستو لصحيفة "إيلتا ليهتي"
الفنلندية: "استلمت وزارة الخارجية مذكرة بشأن هذا الموضوع. ويجري التحقيق في القضية".
يشار إلى أن شرطة جزر أولاند لم تفد سابقاً بأي حوادث في القنصلية الروسية
ولم تعلق على بيانات وزارة الخارجية الروسية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، أن القنصلية الروسية في ماريهامن تعرضت لهجوم ليلة الأحد، حيث قام "مجموعة من الأشخاص برمي جهاز تفجير صوتي وأشياء أخرى داخل أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية".
وأضافت زاخاروفا أنه نتيجة لذلك لحق بمبنى البعثة أضرارا مادية و"شكلت أفعال المتسللين تهديداً مباشراً لحياة وصحة موظفي البعثة الروسية".
وأرسلت السفارة الروسية في هلسنكي مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية مطالبة "باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة"، وفقاً لبيان الوزارة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية على تليغرام يوم الأربعاء أن رئيسها أمر بفتح قضية جنائية بشأن الهجوم، ووجه بأن تطلب وزارة الخارجية الروسية المعلومات اللازمة للتحقيق.